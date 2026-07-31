Nainital News: ‘मिसिंग राजधानी’ के जरिए राज्य आंदोलन का दर्द बताया

Nainital News: नैनीताल। दो दिवसीय बाल नाट्य महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को सीआरएसटी इंटर कॉलेज के प्रेक्षागृह में नौटंकी विधा के नाटक ‘मिसिंग राजधानी’ की प्रस्तुति दी गई। जिसमें रामनगर के बाल कलाकारों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दर्द को बखूबी दर्शाया। बाल कलाकारों ने खटीमा गोलीकांड, मसूरी कांड, रामपुर तिराहा कांड आदि को भी प्रस्तुत किया। यह नाटक अलग राज्य की मांग के पीछे की कोशिश और शहीदों की शहादत पर भी केंद्रित रहा। मिसिंग राजधानी नाटक में मंच पर कृतिका राणा, ओजस्वी मेहरा, भूपेंद्र सिंह, सम्राट तिवारी, अमित तिवारी, अक्षिता रावत, आरुषि गोसाई, आयुषी जलाल, प्रियांशु रावत, सिद्धार्थ श्रेष्ठ, अंशिका नेगी, प्रतिभा रावत, पूजा मधवाल, कैसर राणा, श्वेता सिंह, आयुष गोसाई, लकी सिंह अधिकारी व सौम्या रावत ने अभिनय किया।