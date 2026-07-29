Nainital News: पर्यावरण मित्र ने ठेकेदार पर लगाया मजदूरी न देने का आरोप

Nainital News: नैनीताल। तल्लीताल सार्वजनिक शौचालय में कार्यरत एक पर्यावरण मित्र ने ठेकेदार पर पांच वर्ष से भुगतान न करने, चेक बाउंस होने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल हरपाल सिंह ने बताया कि तल्लीताल हरिनगर निवासी रिंकू कुमार ने दी तहरीर में कहा है कि वर्ष 2007 में मेरठ निवासी ठेकेदार ने उसे, उसकी माता और पत्नी को सार्वजनिक शौचालय की सफाई और देखरेख को काम पर रखा। इसके बदले प्रतिदिन 500 रुपये मजदूरी देने की बात तय हुई थी। आरोप है कि कई बार भुगतान की मांग करने पर वर्ष 2025 में ठेकेदार ने 7.80 लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया।