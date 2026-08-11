Nainital News: सेनिटोरियम में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

Nainital News: भवाली। सेनिटोरियम क्षेत्र में मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण को लेकर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ कमांडर इंस्पेक्टर राजवर्धन के नेतृत्व में टीम, वन विभाग के दरोगा भास्कर नैनवाल व उनकी टीम, भवाली टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने पौधरोपण किया। एनडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की। भवाली टैक्सी यूनियन के उपाध्यक्ष संजय लोहनी ने कहा, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत लगाए पौधों की देखभाल करना भी सभी की जिम्मेदारी है। यहां एनडीआरएफ, वन विभाग और टैक्सी यूनियन से जुड़े लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया।