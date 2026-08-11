Nainital News: सेनिटोरियम में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया
Nainital News: भवाली में मंगलवार को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। एनडीआरएफ, वन विभाग और टैक्सी यूनियन की टीमों ने मिलकर पौधे लगाए और लोगों से प्रदूषण कम करने के लिए पौधरोपण का आग्रह किया। संजय लोहनी ने कहा कि रोपे गए पौधों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।
Nainital News: भवाली। सेनिटोरियम क्षेत्र में मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण को लेकर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ कमांडर इंस्पेक्टर राजवर्धन के नेतृत्व में टीम, वन विभाग के दरोगा भास्कर नैनवाल व उनकी टीम, भवाली टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने पौधरोपण किया। एनडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की। भवाली टैक्सी यूनियन के उपाध्यक्ष संजय लोहनी ने कहा, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत लगाए पौधों की देखभाल करना भी सभी की जिम्मेदारी है। यहां एनडीआरएफ, वन विभाग और टैक्सी यूनियन से जुड़े लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।