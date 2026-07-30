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Nainital News: किशोरियों को अधिकारों, सुरक्षा व आत्मनिर्भरता का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भीमताल में 'शक्ति संवाद' कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरियों और बेटियों को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और संवाद पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कई सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी साझा की गई। मुख्य अतिथि डॉ. हरीश सिंह बिष्ट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

किशोरियों को अधिकारों, सुरक्षा व आत्मनिर्भरता का दिया संदेश
किशोरियों को अधिकारों, सुरक्षा व आत्मनिर्भरता का दिया संदेश

Nainital News: भीमताल। बाल विकास परियोजना भीमताल द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान एवं मिशन शक्ति के तहत एचडी डिग्री कॉलेज भीमताल में गुरुवार को किशोरियों एवं बेटियों के लिए 'शक्ति संवाद' संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख भीमताल डॉ. हरीश सिंह बिष्ट और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य विपिन सिंह जन्तवाल की मौजूदगी में हुआ। डॉ. बिष्ट ने कहा कि किशोरियों और बेटियों को जागरूक, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निरंतर संवाद और सकारात्मक पारिवारिक वातावरण आवश्यक है। बेटियों को उच्च शिक्षा एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर ही उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने के योग्य बनाया जा सकता है।कार्यक्रम

में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान एसओएस के निदेशक आशीष बवाना, एचडी डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. मुक्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉ. रेनू मर्तोलिया, सुपरवाइजर कविता, हेमा मासीवाल, हेमा त्रिपाठी, रीना आदि मौजूद रहे।

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