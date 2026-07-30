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Nainital News: सेंट जोसेफ और सनवाल स्कूल फाइनल में भिड़ेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में डीएसए द्वारा आयोजित मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में सेंट जोसेफ कॉलेज ने सेंट जॉन्स स्कूल को 5-0 से हराया, जबकि सनवाल स्कूल ने लॉन्ग व्यू पब्लिक स्कूल को 4-1 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला एक अगस्त को सेंट जोसेफ कॉलेज और सनवाल स्कूल के बीच होगा।

सेंट जोसेफ और सनवाल स्कूल फाइनल में भिड़ेंगे
सेंट जोसेफ और सनवाल स्कूल फाइनल में भिड़ेंगे

Nainital News: नैनीताल। डीएसए नैनीताल की ओर से आयोजित मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को दो सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। जिनमें सेंट जोसेफ कॉलेज और सनवाल स्कूल ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में सेंट जोसेफ कॉलेज ने सेंट जॉन्स स्कूल को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में सनवाल स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग व्यू पब्लिक स्कूल को 4-1 से हराकर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला एक अगस्त को सेंट जोसेफ कॉलेज और सनवाल स्कूल के बीच खेला जाएगा।

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