Nainital News: मनसा देवी मंदिर में भव्य भंडारे में उमड़े श्रद्धालु
Nainital News: मनसा देवी मंदिर में मंगलवार को टैक्सी यूनियन की ओर से भंडारे लगाया गया। भंडारे से पहले विधि-विधान के साथ हवन-पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मां मनसा द
Nainital News: भवाली। मनसा देवी मंदिर में मंगलवार को टैक्सी यूनियन की ओर से भंडारे लगाया गया। भंडारे से पहले विधि-विधान के साथ हवन-पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मां मनसा देवी के दर्शन कर सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इसके बाद भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यहां टैक्सी यूनियन अध्यक्ष कृष्ण कुमार, उपाध्यक्ष संजय लोहनी, षष्टी बल्लभ भट्ट, सतीश चंद्र, प्रेम सिंह, राजन लाल, सुनील, गोधन, पंकज, पवन, पूरन बिष्ट आदि मौजूद रहे।
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