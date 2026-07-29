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Nainital News: गुरु पूर्णिमा पर कैंची धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भवाली में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कैंची धाम और आदि शक्ति नव दुर्गा मंदिर में पूजा की। कार्यक्रम में अखंड रामायण पाठ के समापन और भंडारे का आयोजन भी किया गया। मेहरागांव में गुरु पूजा, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण भी किया गया।

Nainital News: गुरु पूर्णिमा पर कैंची धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Nainital News: भवाली। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को कैंची धाम और मेहरागांव के आदि शक्ति नव दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अखंड रामायण पाठ को महापारायण के साथ विराम देने के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। यहां मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ओपी बिंद्रा, प्रबंधक विनोद जोशी, प्रदीप साह, शैलेश साह, पी सिंह, अनिल साह, सुरेश फुलारा, अंकित साह, पंकज निगलटिया, ज्ञान सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह बिष्ट रहे। वहीं मेहरागांव स्थित आदि शक्ति नव दुर्गा मंदिर में दयानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में गुरु पूजा, भजन-कीर्तन, सुंदरकांड पाठ, आरती और प्रसाद वितरण किया गया।

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