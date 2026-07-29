Nainital News: इंद्रधनुष कल्चरल फेस्ट में एमएल साह बाल विद्या मंदिर बना समग्र विजेता

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर में बुधवार को कल्चरल फेस्ट ‘इंद्रधनुष’ का आयोजन किया गया। जिसमें शहर के 12 प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट जेवियर्स स्कूल, ऑल सेंट्स कॉलेज, सेंट मैरी कॉन्वेंट, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, राधा चिल्ड्रेन अकादमी, सनवाल स्कूल, वुडब्रिज स्कूल, लॉन्गव्यू पब्लिक स्कूल, बालिका इंटर कॉलेज सहित अन्य विद्यालयों ने भागीदारी की।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। मंच संचालन विद्यालय की छात्राओं ने किया। महोत्सव के दौरान फेस बिहाइंड द मास्क, बैंड, क्लासिकल डांस, कलिनरी, सिनेमेटिक आर्ट तथा यंग यूथ पार्लियामेंट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता, कला और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया।