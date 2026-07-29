Nainital News: इंद्रधनुष कल्चरल फेस्ट में एमएल साह बाल विद्या मंदिर बना समग्र विजेता
Nainital News: नैनीताल में मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर में कल्चरल फेस्ट ‘इंद्रधनुष’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 12 प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर को 'ओवरऑल विनर' और सेंट जोसेफ कॉलेज को 'फर्स्ट रनर-अप' घोषित किया गया।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर में बुधवार को कल्चरल फेस्ट ‘इंद्रधनुष’ का आयोजन किया गया। जिसमें शहर के 12 प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट जेवियर्स स्कूल, ऑल सेंट्स कॉलेज, सेंट मैरी कॉन्वेंट, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, राधा चिल्ड्रेन अकादमी, सनवाल स्कूल, वुडब्रिज स्कूल, लॉन्गव्यू पब्लिक स्कूल, बालिका इंटर कॉलेज सहित अन्य विद्यालयों ने भागीदारी की।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। मंच संचालन विद्यालय की छात्राओं ने किया। महोत्सव के दौरान फेस बिहाइंड द मास्क, बैंड, क्लासिकल डांस, कलिनरी, सिनेमेटिक आर्ट तथा यंग यूथ पार्लियामेंट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता, कला और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर को 'ओवरऑल विनर' (समग्र विजेता) घोषित किया गया, जबकि सेंट जोसेफ कॉलेज ने 'फर्स्ट रनर-अप' (प्रथम उपविजेता) का स्थान प्राप्त किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन प्रभात गंगोला, अनिल ढौंडियाल, मिथलेश पांडे, डॉ. दीपिका पंत, सुमन सिंह, संध्या, डॉ. पूनम, सुप्रिता साह, डॉ. पारूमिता साह, अदिति खुराना, शिखा साह तथा अंजू जगाती निर्णायकों ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन पद्मश्री अनूप साह, प्रबंधक विनय साह, प्रधानाचार्य अनुपमा साह, आलोक साह, ग्रुप कैप्टन अच्युत डे, मीता साह, गीता साह, मधु बिग आदि रहे।
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