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Nainital News: नैनीताल में बारिश से 10 ग्रामीण मार्ग बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में सोमवार को हो रही बारिश के कारण 10 ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए हैं। जारी कार्रवाई से मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, नैनीताल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

Nainital News: नैनीताल में बारिश से 10 ग्रामीण मार्ग बाधित

Nainital News: नैनीताल। सरोवर नगरी में सोमवार सुबह से हो रही बारिश से जिले के 10 ग्रामीण मार्ग बाधित रहे। इनमें ढोलीगांव-धेना, छिड़ाखान-अड़ौदा, स्यूड़ा-हरीशताल, भीड़ापानी-महतोली, पतलोट-पश्यागांव, देवीपुरा-सौड़, कुलौरी-पोखरी, डोलकोट-पांगकटारा, ईलाइजर-चमोली और पोखरी-देवलीधार मोटर मार्ग शामिल हैं। मार्ग खोलने को संबंधित विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को नैनीताल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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