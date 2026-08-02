Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nainital News: शनि मंदिर के पास बनेगा सार्वजनिक शौचालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

Nainital News: नैनीताल में ठंडी सड़क पर शनि मंदिर के समीप शौचालय का निर्माण होगा। रविवार को भूमि पूजन में मंदिर के पुजारी हेम जोशी उपस्थित रहे। यह सुविधा स्थानीय महिलाओं और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि धार्मिक आयोजनों के दौरान शौचालय का अभाव परेशानी का कारण बनता था।

Nainital News: शनि मंदिर के पास बनेगा सार्वजनिक शौचालय

Nainital News: नैनीताल। ठंडी सड़क स्थित शनि मंदिर के समीप लोनिवि और जल संस्थान की ओर से शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। रविवार को भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन मंदिर के पुजारी हेम जोशी ने संपन्न कराया। शनि मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान स्थानीय महिलाओं और बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को शौचालय की सुविधा न होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। शौचालय बनने के बाद यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। यहां लोनिवि के ईई रत्नेश सक्सेना, जल संस्थान के सहायक अभियंता अंशुल ओझा, अरविंद पडियार, आनंद बिष्ट, हरीश राणा, मनमोहन कनवाल, लाल सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह बिष्ट आदि रहे।

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: महिला श्रद्धालुओं के लिए बना नया पिंक टायलेट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।