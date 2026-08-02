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Nainital News: भीमताल विधानसभा संघर्ष समिति बनाएंगे कांग्रेसी नेता मनोज शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: कांग्रेस नेता मनोज शर्मा ने भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार और शराब तस्करों के खिलाफ एक समिति बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समिति में उच्च शिक्षित युवा शामिल होंगे, जो अपने क्षेत्रों में नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। यह समिति जल्द ही गठित की जाएगी।

Nainital News: भीमताल विधानसभा संघर्ष समिति बनाएंगे कांग्रेसी नेता मनोज शर्मा

Nainital News: नैनीताल। कांग्रेस नेता मनोज शर्मा ने रविवार को बयान जारी कर बताया कि वे लंबे समय से भीमताल विधानसभा के प्रत्येक अंचल का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पाया कि भ्रष्टाचार और शराब तस्करों से भीमताल विधानसभा के युवा, मातृ शक्ति और बुद्धिजीवी परेशान हैं। ऐसे में वे जल्द ही नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भीमताल विधानसभा संघर्ष समिति का गठन करेंगे। समिति में उन सभी उच्च शिक्षित युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो कुछ नया सोचते हैं। टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगी।

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