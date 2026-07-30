Nainital News: गलत दिशा में कार चलाना पड़ा भारी, मेट्रोपोल क्षेत्र में नाले में गिरी कार
Nainital News: नैनीताल के मल्लीताल में एक चालक गलत दिशा में कार चलाने के कारण सड़क किनारे नाले में गिर गया। अन्य वाहन को रास्ता देने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने रहवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। मल्लीताल के मेट्रोपोल क्षेत्र में गुरुवार सुबह गलत दिशा में कार चलाना चालक को भारी पड़ गया। सामने से आ रहे वाहन को रास्ता देने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी। हादसे में किसी के घायल न होने से बड़ा हादसा टल गया।पुलिस के अनुसार, कार चीना बाबा से मस्जिद की ओर गलत दिशा में आ रही थी। इसी दौरान सामने से एक अन्य वाहन आ गया। उसे पास देने के प्रयास में चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सड़क से नीचे नाले में जा गिरी। सूचना मिलने पर मल्लीताल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।
शुरुआत में दिल्ली नंबर होने के कारण वाहन को किसी पर्यटक का माना जा रहा था, लेकिन जांच में पता चला कि कार मल्लीताल निवासी अभय भंडारी की है। कोतवाल राजेंद्र रावत ने बताया कि प्रथम दृष्टया वाहन पर्यटक का प्रतीत हो रहा था, लेकिन जांच में वह स्थानीय निवासी का निकला। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित दिशा में ही वाहन चलाने की अपील की है।
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