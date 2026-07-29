Nainital News: पुनर्गठन आदेशों के विरोध में बीएसएनएल कर्मचारियों धरना शुरू

कर्मचारियों की मांगें

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बीएसएनएल प्रबंधन से पुनर्गठन के आदेश तत्काल वापस लेने, एक जनवरी 2017 से लंबित वेतन संशोधन लागू करने तथा संगठनात्मक पुनर्गठन से जुड़े मानव संसाधन संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। नैनीताल के डिवीजन इंजीनियर विकास कुमार मेहरा ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वित्तीय एवं कैरियर प्रगति में आ रही बाधाओं को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता (एचआरए) देना, दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर विशेष भत्ता बढ़ाना, टेन्योर स्टेशन पर अधिकतम दो वर्ष की तैनाती सुनिश्चित करना तथा भत्तों और पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान पुनर्गठन नीति के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों से हटाने की प्रक्रिया से बीएसएनएल की नेटवर्क संचालन व्यवस्था, ग्राहक सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।