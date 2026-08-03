Nainital News: नजूल भूमि पर बने पुराने आवासों को नए जल संयोजन देने की मांग
Nainital News: ज्ञापन नजूल भूमि पर बने पुराने आवासों को नए जल संयोजन देने की मांग नजूल भूमि पर बने पुराने आवासों को नए जल संयोजन देने की मांग नजूल भूमि पर बने पुराने
Nainital News: भवाली, संवाददाता। नजूल भूमि पर बने पुराने आवासों को नए जल संयोजन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने सोमवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुराने आवासों को पेयजल सुविधा देने के लिए नगर पालिका को अनापत्ति जारी करने की अनुमति देने की मांग की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष पंकज अद्वेती, मंडल अध्यक्ष हिमांशु बिष्ट और दयाकिशन पोखरिया ने ज्ञापन में कहा कि भवाली नगर की लगभग 70 प्रतिशत भूमि नजूल की है, जहां वर्षों से मध्यमवर्गीय परिवार निवास कर रहे हैं। पूर्व में नए जल संयोजन के लिए नगर पालिका परिषद भवाली को अनापत्ति देने संबंधी निर्देश थे, लेकिन वर्तमान में पुराने आवासों के लिए भी एनओसी जारी नहीं की जा रही है।
इससे लोगों को पेयजल सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन कर नजूल भूमि पर बने पुराने आवासों के लिए नए जल संयोजन की अनुमति दी जाए। साथ ही भविष्य में नजूल भूमि पर होने वाले नए निर्माणों पर रोक रखते हुए ऐसे भवनों को नए जल संयोजन न दिए जाएं। ज्ञापन पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा अनुज सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी हैं।
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