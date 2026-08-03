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Nainital News: फुटबॉल प्रतियोगिता में बिड़ला विद्या मंदिर की एकतरफा जीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: फुटबॉल प्रतियोगिता में बिड़ला विद्या मंदिर की एकतरफा जीत फुटबॉल प्रतियोगिता में बिड़ला विद्या मंदिर की एकतरफा जीत फुटबॉल प्रतियोगिता में बिड़ला विद्या

Nainital News: फुटबॉल प्रतियोगिता में बिड़ला विद्या मंदिर की एकतरफा जीत

Nainital News: नैनीताल। सीआरएसटी इंटर कॉलेज की ओर से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में सोमवार को खेले गए मुकाबले में बिड़ला विद्या मंदिर ने निशांत स्कूल को 5-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। बिड़ला विद्या मंदिर की ओर से आयुष्मान ने एक, शिवेष ने दो, शाहनवाज ने एक और नमो ने एक गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पूरे मुकाबले में बिड़ला विद्या मंदिर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा और निशांत स्कूल की टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। मुकाबले में रेफरी की जिम्मेदारी अपूर्व बिष्ट, शेखर और नकुल ने निभाई। रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों को आनंदित किया।

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