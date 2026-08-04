Nainital News: भीमताल के भूपेंद्र कनौजिया बने कांग्रेस के जिला महासचिव
Nainital News: भीमताल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने भूपेंद्र कनौजिया को जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भूपेंद्र ने कहा कि वे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे।
Nainital News: भीमताल। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने संगठन का विस्तार करते हुए भीमताल निवासी भूपेंद्र कनौजिया को जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया है। कनौजिया की नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नगर अध्यक्ष सतीश टम्टा, नगर पालिका अध्यक्ष सीमा टम्टा, पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र चनौतिया, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज कुमार, सूरज मेहरा, गुंजन रौतेला, जुबेर खान, लोकेश चंद्र सहित कांग्रेस कमेटी के अनेक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दीं। भूपेंद्र कनौजिया ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे।
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