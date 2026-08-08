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Nainital News: स्थानीय लोगों ने किया पौधारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भीमताल के मिनी स्टेडियम में व्यापारियों और युवाओं ने पौधरोपण किया। धन सिंह राणा ने बताया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधरोपण और संरक्षण का कार्य किया जाएगा। इस समारोह में आशु महतोलिया, प्रिंस खनायत, उमेश पाठक, और अंकित भट्ट उपस्थित रहे।

Nainital News: स्थानीय लोगों ने किया पौधारोपण

Nainital News: भीमताल। भीमताल के मिनी स्टेडियम में व्यापारियों और युवाओं ने शनिवार को पौधरोपण किया। व्यापारी धन सिंह राणा ने बताया कि नगर के अलग-अलग क्षेत्र में पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उनका संरक्षण भी किया जाएगा। इस दौरान आशु महतोलिया, प्रिंस खनायत, उमेश पाठक, अंकित भट्ट रहे।

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