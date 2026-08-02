Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nainital News: नियोजित विकास को लेकर दर्जाधारी भावना मेहरा ने सीएम को सौंपा मांग पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

Nainital News: भीमताल क्षेत्र में नियोजित विकास और भवन निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने सीएम पुष्कर धामी से भेंट की। उन्होंने बीमताल महायोजना के अनुमोदन, भूमि पर आवास निर्माण की सुविधा, और भवन निर्माण मानकों में शिथिलीकरण संबंधी कई मांगें रखीं जिन पर सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

नियोजित विकास को लेकर दर्जाधारी भावना मेहरा ने सीएम को सौंपा मांग पत्र
नियोजित विकास को लेकर दर्जाधारी भावना मेहरा ने सीएम को सौंपा मांग पत्र

Nainital News: भीमताल, संवाददाता। भीमताल क्षेत्र के नियोजित विकास, भवन निर्माण संबंधी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने रविवार को सीएम पुष्कर धामी से उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान उन्होंने मांगपत्र भी सौंपा।जिसमें भीमताल महायोजना का जल्द अनुमोदन एवं क्रियान्वयन, कृषि राजकीय एवं क्रीड़ा श्रेणी की भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को आवासीय निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने, छोटे भूखंडों के लिए भवन निर्माण मानकों में युक्तिसंगत शिथिलीकरण, ले-आउट स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित करने व पूर्व में निर्मित भवनों के नियमितीकरण को एकमुश्त (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू करने का आग्रह सीएम से किया।

भावना मेहरा ने सीएम को बताया कि महायोजना के अभाव व नियमों के कारण क्षेत्र में भवन स्वीकृतियां आवास निर्माण निवेश और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। छोटे भूखण्डों के स्वामियों एवं स्थानीय परिवारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी बिंदुओं का गंभीरता से परीक्षण कर जनहित में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।