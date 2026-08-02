Nainital News: नियोजित विकास को लेकर दर्जाधारी भावना मेहरा ने सीएम को सौंपा मांग पत्र
Nainital News: भीमताल क्षेत्र में नियोजित विकास और भवन निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने सीएम पुष्कर धामी से भेंट की। उन्होंने बीमताल महायोजना के अनुमोदन, भूमि पर आवास निर्माण की सुविधा, और भवन निर्माण मानकों में शिथिलीकरण संबंधी कई मांगें रखीं जिन पर सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Nainital News: भीमताल, संवाददाता। भीमताल क्षेत्र के नियोजित विकास, भवन निर्माण संबंधी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने रविवार को सीएम पुष्कर धामी से उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान उन्होंने मांगपत्र भी सौंपा।जिसमें भीमताल महायोजना का जल्द अनुमोदन एवं क्रियान्वयन, कृषि राजकीय एवं क्रीड़ा श्रेणी की भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को आवासीय निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने, छोटे भूखंडों के लिए भवन निर्माण मानकों में युक्तिसंगत शिथिलीकरण, ले-आउट स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित करने व पूर्व में निर्मित भवनों के नियमितीकरण को एकमुश्त (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू करने का आग्रह सीएम से किया।
भावना मेहरा ने सीएम को बताया कि महायोजना के अभाव व नियमों के कारण क्षेत्र में भवन स्वीकृतियां आवास निर्माण निवेश और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। छोटे भूखण्डों के स्वामियों एवं स्थानीय परिवारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी बिंदुओं का गंभीरता से परीक्षण कर जनहित में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
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