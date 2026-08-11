Nainital News: शिविर में 100 लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच
Nainital News: भीमताल में आयुष विभाग और राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल ने वार्ड -2 क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श लिया। चिकित्सकों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया।
Nainital News: भीमताल। आयुष विभाग एवं राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल नौकुचियाताल की ओर से मंगलवार को वार्ड -2 क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। जिसमें 100 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श लिया। इस दौरान मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जांचें कर उपचार के बारे में बताया। इस दौरान राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।