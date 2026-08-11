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Nainital News: शिविर में 100 लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भीमताल में आयुष विभाग और राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल ने वार्ड -2 क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श लिया। चिकित्सकों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया।

Nainital News: शिविर में 100 लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच

Nainital News: भीमताल। आयुष विभाग एवं राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल नौकुचियाताल की ओर से मंगलवार को वार्ड -2 क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। जिसमें 100 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श लिया। इस दौरान मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जांचें कर उपचार के बारे में बताया। इस दौरान राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

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