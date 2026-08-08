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Nainital News: ग्राफिक एरा में ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान के तहत ली एंटी-ड्रग शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भीमताल में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की एंटी-ड्रग कमेटी ने 'नशा मुक्त भारत' अभियान के तहत एंटी-ड्रग शपथ कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यार्थियों ने नशीले पदार्थों से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। परिसर निदेशक प्रो. अनिल कुमार नायर ने युवाओं को देश की शक्ति और भविष्य बताया।

Nainital News: ग्राफिक एरा में ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान के तहत ली एंटी-ड्रग शपथ

Nainital News: भीमताल। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल परिसर की एंटी-ड्रग कमेटी की ओर से शनिवार को ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान के तहत एंटी-ड्रग शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने एंटी-ड्रग शपथ ली। विद्यार्थियों ने नशीले पदार्थों से दूर रहने, समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और स्वस्थ व उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए जिम्मेदार निर्णय लेने का संकल्प लिया। यहां परिसर निदेशक प्रो. अनिल कुमार नायर ने कहा, कि युवा देश की शक्ति और भविष्य हैं। साथ ही भविष्य में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया।

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