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Nainital News: बैटरी टेस्ट में 90 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में बुधवार को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बैटरी टेस्ट आयोजित किया गया। इसमें 14 से 23 वर्ष के 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। हर आयु वर्ग से एक-एक बालक और बालिका का चयन किया गया। आठ प्रतिभागी 16 से 18 अगस्त को हल्द्वानी में जिला स्तरीय बैटरी टेस्ट में भाग लेंगे।

Nainital News: बैटरी टेस्ट में 90 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Nainital News: नैनीताल। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बुधवार को डीएसए मैदान में बैटरी टेस्ट लिया गया। जिसमें 14 से 23 वर्ष तक की आयु के 90 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रत्येक आयु वर्ग से एक-एक बालक और एक-एक बालिका का चयन किया। चयनित आठ प्रतिभागी अब 16 से 18 अगस्त तक हल्द्वानी में होने वाले जिला स्तरीय बैटरी टेस्ट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान ब्लॉक खेल समन्वयक अजय कुमार, कंचन रावत, भगवत मेर, बीना, पुष्पा, हेमा, नीलम, हंसा, गोविंद बोरा रहे।

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