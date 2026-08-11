Nainital News: नैनीताल में 17 वर्षीय किशोरी के गर्भवती होने का खुलासा

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल के एक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। सोमवार को करीब छह माह से माहवारी नहीं आने की शिकायत लेकर मां के साथ बीडी पांडे जिला अस्पताल पहुंची किशोरी की जांच में गर्भावस्था की पुष्टि हुई। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना मल्लीताल कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही किशोरी अस्पताल से चली गई।जानकारी के अनुसार, किशोरी ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रेमा फर्कियाल को बताया कि उसे करीब छह माह से माहवारी नहीं हुई है। इस पर डॉक्टर ने उसे अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी।

जांच रिपोर्ट में किशोरी के करीब पांच सप्ताह चार दिन की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद डॉक्टर ने उसकी उम्र की पुष्टि के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज देखे। जिसके अनुसार उसकी उम्र 17 वर्ष आठ माह 23 दिन पाई गई। किशोरी के नाबालिग होने की जानकारी सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना मल्लीताल कोतवाली पुलिस को दी। हालांकि, पुलिस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही किशोरी अपनी मां के साथ वहां से चली गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस किशोरी और उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। साथ ही मामले की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है। कोतवाल राजेंद्र रावत ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से किशोरी के गर्भवती होने की सूचना मिली है। मामले की जानकारी जुटाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।