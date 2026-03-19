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काम की बात: नैनीताल में बत्ती गुल के बाद पेयजल संकट, 2 लाख लोगों के घर नहीं आएगा पीने का पानी

Mar 19, 2026 08:48 am ISTGaurav Kala हल्द्वानी
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Nainital News: आज नैनीताल जिले में दो लाख लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले आंधी-बारिश के कारण तीन दिन नैनीताल शहर में बत्ती गुल रही थी।

नैनीताल में बत्ती गुल के बाद पेयजल संकट, 2 लाख लोगों के घर नहीं आएगा पीने का पानी

Nainital News: नैनीताल में तीन दिन बत्ती गुल के बाद आज दो लाख लोगों को पेयजल संकट झेलना होगा। काठगोदाम कॉलटैक्स में गेट चैंबर की टूटी जालियां रिपेयर किए जाने से फिल्टर प्लांट दिनभर बंद रहेगा। ऐसे में पेयजल की सप्लाई ठप रहेगी। गौला बैराज से नदी का पानी नहर के माध्यम से शीशमहल के फिल्टर प्लांट तक पहुंचता है।

प्लांट में पानी साफ करने के बाद जल संस्थान घर और प्रतिष्ठानों तक पेयजल पहुंचाता है। कॉलटैक्स के पास नहर में लगी जालियां टूटने से प्लांट में गंदगी और कचरा पहुंच रहा है। जिससे इसका संचालन प्रभावित हो रहा है।

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इस समस्या के समाधान के लिए जल संस्थान गुरुवार को सुबह से जालियां रिपयेर करेगा। ऐसे में बैराज से प्लांट को पानी नहीं मिलेगा। विभाग के अनुसार जालियां रिपेयर करने में आठ घंटे लगेंगे। सुबह नौ बजे से शाम तक प्लांट बंद रहेगा। जल संस्थान के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में मांग के अनुसार टैंकरों से पानी भेजा जाएगा।

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नैनीताल में तीसरे दिन बिजली-पानी मिलने पर राहत

रविवार रात आए भीषण आंधी-तूफान के कारण पिछले दो दिनों से बिजली और पानी की भारी किल्लत झेल रहे नैनीताल के स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और पर्यटकों को बुधवार को बड़ी राहत मिली। तूफान से पेड़ गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुई बिजली लाइनों और पोलों की मरम्मत के बाद मंगलवार देर शाम विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सुचारू कर दी गई। पेयजल व्यवस्था भी पटरी पर आ गई है।

ऊंचाई वाले टैंकों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था

बुधवार सुबह शहर के अधिकांश हिस्सों में पर्याप्त जलापूर्ति हुई। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रमेश गर्ब्याल ने बताया कि बिजली गुल रहने के दौरान जेनरेटर के माध्यम से आपूर्ति की कोशिश की गई थी, लेकिन ऊंचाई वाले टैंकों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। अब सभी क्षेत्रों में आपूर्ति सामान्य है, हालांकि कुछ इलाकों में कम दबाव की समस्या है जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। अयारपाटा और स्नोव्यू वार्ड के सभासदों के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है।

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अधिशासी अभियंता जल संस्थान रविशंकर लोशाली ने कहा कि रात में साफ हुए पानी से सुबह 8.30 बजे आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद प्लांट बंद होने से सप्लाई बंद रहेगी। उपभोक्ताओं से पानी स्टोर रखने का अनुरोध किया गया है।

इन क्षेत्रों में रहेगा संकट

दमुवाढूंगा, बिठौरिया, कुसुमखेड़ा, चौफुला, बमौरी, ऊंचापुल के साथ ही बाजार क्षेत्र और बरेली और रामपुर रोड से जुड़े क्षेत्रों में प्लांट से होने वाली आपूर्ति ठप रहेगी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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