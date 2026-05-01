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धर्म छिपाकर कई युवतियों का शोषण, पकड़े जाने के डर से यूनुस ने HC की शरण ली; ऐसे दबोचा गया

May 01, 2026 11:59 am ISTGaurav Kala नैनीताल
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नैनीताल में धर्मांतरण की कोशिश, शोषण और ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहम्मद युनूस पहचान छिपाकर लड़कियों का शिकार करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाई कोर्ट की शरण भी ली।

धर्म छिपाकर कई युवतियों का शोषण, पकड़े जाने के डर से यूनुस ने HC की शरण ली; ऐसे दबोचा गया

नैनीताल के भीमताल में युवतियों के शोषण और ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी मोहम्मद युनूस है। वह धर्म छिपाकर लड़कियों का शिकार करता था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी दांव-पेंच भी अपना रहा था। उसने पकड़े जाने के डर से हाई कोर्ट की भी शरण भी ली।

पहचान छिपाकर युवतियों का शिकार

पुलिस के अनुसार, आरोपी मोहम्मद यूनुस निवासी कुंआताल, भीमताल अपनी असली पहचान छिपाकर अलग-अलग नामों से महिलाओं से संपर्क करता था। वह फोटोग्राफी, वीडियो शूट, ट्रेकिंग और म्यूजिक सेशन जैसी गतिविधियों के जरिए पहले भरोसा जीतता और फिर उन्हें अपने प्रभाव में लेता था।

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लाखों की ठगी और शादी का झांसा

शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2020 में संपर्क के बाद आरोपी ने एक पीड़िता से करीब 17 लाख रुपये कैमरा, लेंस और मोबाइल जैसे उपकरणों पर खर्च कराए। इसके बाद उसने शादी का झांसा दिया और अपनी धार्मिक पहचान छिपाते हुए धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू किया।

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कई पीड़िताओं ने लगाए गंभीर आरोप

मामले में अन्य युवतियों ने भी इसी तरह के शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास की शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने इस संबंध में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धाराओं सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उसे किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। भीमताल पुलिस, एसआईटी और एसओजी की संयुक्त टीम ने नैनीताल क्षेत्र में लगातार दबिश दी। आखिरकार एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चन्द्र के पर्यवेक्षण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह मामला न सिर्फ ठगी बल्कि धर्म बदलकर शोषण का है। महिलाओं को जाल में फंसाने के गंभीर आरोपों के चलते पूरे क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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