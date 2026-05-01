धर्म छिपाकर कई युवतियों का शोषण, पकड़े जाने के डर से यूनुस ने HC की शरण ली; ऐसे दबोचा गया
नैनीताल में धर्मांतरण की कोशिश, शोषण और ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहम्मद युनूस पहचान छिपाकर लड़कियों का शिकार करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाई कोर्ट की शरण भी ली।
नैनीताल के भीमताल में युवतियों के शोषण और ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी मोहम्मद युनूस है। वह धर्म छिपाकर लड़कियों का शिकार करता था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी दांव-पेंच भी अपना रहा था। उसने पकड़े जाने के डर से हाई कोर्ट की भी शरण भी ली।
पहचान छिपाकर युवतियों का शिकार
पुलिस के अनुसार, आरोपी मोहम्मद यूनुस निवासी कुंआताल, भीमताल अपनी असली पहचान छिपाकर अलग-अलग नामों से महिलाओं से संपर्क करता था। वह फोटोग्राफी, वीडियो शूट, ट्रेकिंग और म्यूजिक सेशन जैसी गतिविधियों के जरिए पहले भरोसा जीतता और फिर उन्हें अपने प्रभाव में लेता था।
लाखों की ठगी और शादी का झांसा
शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2020 में संपर्क के बाद आरोपी ने एक पीड़िता से करीब 17 लाख रुपये कैमरा, लेंस और मोबाइल जैसे उपकरणों पर खर्च कराए। इसके बाद उसने शादी का झांसा दिया और अपनी धार्मिक पहचान छिपाते हुए धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू किया।
कई पीड़िताओं ने लगाए गंभीर आरोप
मामले में अन्य युवतियों ने भी इसी तरह के शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास की शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने इस संबंध में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धाराओं सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उसे किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। भीमताल पुलिस, एसआईटी और एसओजी की संयुक्त टीम ने नैनीताल क्षेत्र में लगातार दबिश दी। आखिरकार एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चन्द्र के पर्यवेक्षण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह मामला न सिर्फ ठगी बल्कि धर्म बदलकर शोषण का है। महिलाओं को जाल में फंसाने के गंभीर आरोपों के चलते पूरे क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।