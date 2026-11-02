काम की बात: नैनीतालवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए खुशखबरी! मरम्मत के एक साल बाद खुली लोअर मालरोड
नैनीताल में लोअर मालरोड आम जनता के लिए खोल दी गई है। भूं-धंसाव के बाद रोड पर मरम्मत का काम चल रहा था। इससे अब पर्यटन कारोबार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटन कारोबार के लिए राहत भरी खबर है। शहर की महत्वपूर्ण लोअर मालरोड को स्थायी ट्रीटमेंट कार्य पूरा होने के बाद सोमवार देर शाम को को आम जनता के लिए खोल दिया गया।
लंबे समय से बंद पड़े इस मार्ग के दोबारा शुरू होने से न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को राहत मिलेगी बल्कि पर्यटन कारोबार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। खासकर होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, नौकायन और अन्य पर्यटन व्यवसायों से जुड़े कारोबारियों ने इसे शहर के लिए महत्वपूर्ण कदम माना है।
एक हिस्से में धंसाव के बाद से बीते साल से थी बंद
प्राप्त जानकारी के अनुसार सितंबर 2025 में लोअर मालरोड के एक हिस्से में धंसाव होने के बाद इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई थी। इसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई थी। लोअर मालरोड नैनीताल के प्रमुख संपर्क मार्गों में शामिल है और पर्यटन गतिविधियों के लिहाज से इसकी अहम भूमिका है।
मरम्मत करने में खर्च हुए हैं करीब 4.80 करोड़
सड़क को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए करीब 4.80 करोड़ रुपये की लागत से स्थायी ट्रीटमेंट कार्य कराया गया। इसमें माइक्रोपाइलिंग, एसडीआरए तकनीक से उपचार और कंक्रीट स्लैब निर्माण जैसे तकनीकी कार्य शामिल रहे। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद सोमवार को मार्ग को जनता के लिए खोल दिया गया।
लोअर मालरोड के खुलने से क्या-क्या राहत?
मार्ग खुलने से पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि अब पर्यटकों की आवाजाही अधिक सुगम होगी। यातायात व्यवस्था बेहतर होने से पर्यटकों को शहर के भीतर आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसका सकारात्मक असर होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट, टैक्सी संचालन, पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय बाजारों पर पड़ सकता है। पर्यटन सीजन के दौरान यह सुविधा कारोबारियों के लिए विशेष रूप से राहतकारी साबित हो सकती है।
मंत्री की मौजूदगी में आम जनता के लिए खुला रास्ता
मार्ग खुलने के अवसर पर कैबिनेट मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक, विधायक सरिता आर्या, जिला प्रभारी विवेक सक्सेना, जिला महामंत्री रंजन बर्गर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
शहर को मिलेगी नई ऊर्जा
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया। लोअर मालरोड का दोबारा खुलना नैनीताल के लिए केवल एक सड़क के शुरू होने तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को सहारा देने की दिशा में भी अहम कदम है। स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि इससे नैनीताल की रौनक और आर्थिक गतिविधियों को फिर से मजबूती मिलेगी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग