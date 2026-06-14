कैंची धाम में आज से जीरो जोन, इन वाहनों को नो एंट्री; जान लें पूरा ट्रैफिक प्लान
हर साल 15 जून को बाबा नीम करौली के कैंची धाम में मेला लगता है। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने अलग से व्यवस्था की है ताकि पर्यटकों और भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो।
कैंची धाम का स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जाएगा। रविवार और सोमवार को भवाली से कैंची धाम तक ‘जीर जोन’ रहेगा। इन दो दिनों में सिर्फ आपातकालीन वाहन और अधिकृत शटल बसें ही इस रूट पर चल सकेंगी। सभी टैक्सी बाइकों और अन्य तरह के दोपहिया वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।
प्लान के तहत भारी माल वाहक वाहनों का संचालन रविवार तड़के से 16 जून की रात्रि 11 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राशन, फल, सब्जी और अन्य आवश्यक सेवा वाहन भी रविवार सुबह 6 बजे से 16 जून की रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।
रविवार दोपहर 2 बजे से 16 जून की दोपहर 12 बजे तक
केमू, रोडवेज की जिन बसों को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की ओर जाना होगा, वो रविवार दोपहर 2 बजे से 16 जून की दोपहर 12 बजे तक खुटानी बैंड और क्वारब से डार्यवट कर वाया रामगढ़, मुक्तेश्वर जाएंगीं। कैंची धाम को जाने वाले दोपहिया वाहनों को नरीमन तिराहा काठगोदाम, नैनीताल तिराहा कालाढूंगी, बाईपास तिराहा विकास भवन भीमताल पार्किंग, तल्लीताल डांठ चौराहा नैनीताल और मस्जिद तिराहा भवाली से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी।
यहां मिलेगी पार्किंग
नैनीबैंड-1 नैनीताल रोड, सेनिटोरियम भवाली, फरसौली रोडवेज पार्किंग, विकास भवन पार्किंग, रोडवेज और केमू स्टेशन हल्द्वानी, रेलवे स्टेशन काठगोदाम, प्रस्तावित आईएसबीटी गौलापार।
डायवर्जन से दिनभर पर्यटकों की फजीहत
दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यूपी आदि राज्यों ने वाया कालाढूंगी नैनीताल घूमने जा रहे पर्यटकों को दिनभर फजीहत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने पर्यटक वाहनों को कालाढूंगी से नैनीताल नहीं जाने दिया। वाहनों को वाया हल्द्वानी भेजा गया। कालाढूंगी नैनीताल मार्ग में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों में भी ग्राहक न आने से मायूसी छाई रही।
आईजी-एसएसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा
कैंची धाम स्थापना दिवस समारोह को लेकर शनिवार को आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती और एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
आईजी ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और सुरक्षा व्यवस्था में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। एसएसपी ने संपूर्ण मेला क्षेत्र, विशेष रूप से बनाए मुख्य कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और वहां तैनात कर्मचारियों को हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। फॉरेस्ट बैरियर और विभिन्न संवेदनशील प्वाइंटों पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को कड़े दिशा-निर्देश दिए।
यहां से लें शटल सेवा
● भवाली : सेनिटोरियम पार्किंग, जंगलात बैरियर
● भीमताल : ब्लॉक पार्किंग
● खैरना : खैरना पनीराम ढाबा
● नैनीताल : तल्लीताल टैक्सी स्टैंड
● हल्द्वानी : नगर निगम इंटर कॉलेज और रेलवे स्टेशन काठगोदाम, केमू स्टेशन हल्द्वानी, प्रस्तावित आईएसबीटी पार्किंग गौलापार
लेखक के बारे मेंMohit
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