अच्छी खबर: नैनीताल की लाइफलाइन नैनी झील को बचाने की तैयारी, 38 करोड़ होंगे खर्च
उत्तराखंड के नैनीताल की लाइफलाइन और विश्वप्रसिद्ध नैनी झील को बचाने की तैयारी है। जांच में सामने आया था कि झील किनारे बनी रिटेनिंग वॉल कमजोर हो चुकी है और पानी के दबाव के कारण उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी।
नैनीताल की पहचान और लाइफलाइन मानी जाने वाली नैनी झील के संरक्षण के लिए सिंचाई विभाग ने 38 करोड़ रुपये की लागत से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। बजट स्वीकृत होते ही झील की सुरक्षा और मजबूती से जुड़े कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। कुछ समय पहले लोअर माल रोड का हिस्सा धंसने से खतरे की घंटी बज गई थी। जांच में सामने आया कि झील किनारे की रिटेनिंग वॉल पानी के लगातार दबाव से कमजोर हो चुकी है।
सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डीके सिंह ने बताया कि कुछ समय पूर्व लोअर माल रोड का एक हिस्सा धंस गया था। जांच में सामने आया कि झील किनारे बनी रिटेनिंग वॉल कमजोर हो चुकी है और पानी के दबाव के कारण उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों की ओर से भी लंबे समय से स्थायी समाधान की मांग की जा रही थी।
प्रस्तावित योजना के तहत झील किनारे करीब 2400 मीटर लंबाई में मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसमें रिटेनिंग वॉल का पुनर्निर्माण, पत्थर की चिनाई, दीवारों को मजबूत करना, दरारों की मरम्मत शामिल है।
वैज्ञानिक तकनीक से होगा पुनर्निर्माण
अधिकारियों के अनुसार, हर स्थान की मिट्टी, ढलान और जल दबाव की स्थिति अलग-अलग है, इसलिए पूरे कार्य को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर विभिन्न तकनीकों से किया जाएगा, न कि एक समान ढांचे के रूप में। परियोजना में झील के ड्रेनेज सिस्टम को भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल है।
हल्द्वानी में जल्द शुरू होगा नमो भवन का निर्माण
बहुउद्देश्यीय नमो भवन का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड शहरी विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) ने कवायद तेज कर दी है। निर्माण को टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलते ही 336 करोड़ से निर्माण शुरू होगा। हल्द्वानी में एडीबी की परियोजना में शहर को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसके तहत पेयजल, सीवरेज और सड़कों का ट्रैफिक सिस्टम बेहतर किया जा रहा है, वहीं नैनीताल रोड में बहुउद्देश्यीय भवन प्रस्तावित है। यूयूएसडीए के परियोजना प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि बजट की मंजूरी मिलने के बाद एक माह में नमो भवन का निर्माण शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।