अच्छी खबर: नैनीताल की लाइफलाइन नैनी झील को बचाने की तैयारी, 38 करोड़ होंगे खर्च

Mar 04, 2026 10:50 am ISTGaurav Kala नैनीताल
उत्तराखंड के नैनीताल की लाइफलाइन और विश्वप्रसिद्ध नैनी झील को बचाने की तैयारी है। जांच में सामने आया था कि झील किनारे बनी रिटेनिंग वॉल कमजोर हो चुकी है और पानी के दबाव के कारण उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी।

नैनीताल की पहचान और लाइफलाइन मानी जाने वाली नैनी झील के संरक्षण के लिए सिंचाई विभाग ने 38 करोड़ रुपये की लागत से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। बजट स्वीकृत होते ही झील की सुरक्षा और मजबूती से जुड़े कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। कुछ समय पहले लोअर माल रोड का हिस्सा धंसने से खतरे की घंटी बज गई थी। जांच में सामने आया कि झील किनारे की रिटेनिंग वॉल पानी के लगातार दबाव से कमजोर हो चुकी है।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डीके सिंह ने बताया कि कुछ समय पूर्व लोअर माल रोड का एक हिस्सा धंस गया था। जांच में सामने आया कि झील किनारे बनी रिटेनिंग वॉल कमजोर हो चुकी है और पानी के दबाव के कारण उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों की ओर से भी लंबे समय से स्थायी समाधान की मांग की जा रही थी।

प्रस्तावित योजना के तहत झील किनारे करीब 2400 मीटर लंबाई में मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसमें रिटेनिंग वॉल का पुनर्निर्माण, पत्थर की चिनाई, दीवारों को मजबूत करना, दरारों की मरम्मत शामिल है।

वैज्ञानिक तकनीक से होगा पुनर्निर्माण

अधिकारियों के अनुसार, हर स्थान की मिट्टी, ढलान और जल दबाव की स्थिति अलग-अलग है, इसलिए पूरे कार्य को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर विभिन्न तकनीकों से किया जाएगा, न कि एक समान ढांचे के रूप में। परियोजना में झील के ड्रेनेज सिस्टम को भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल है।

हल्द्वानी में जल्द शुरू होगा नमो भवन का निर्माण

बहुउद्देश्यीय नमो भवन का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड शहरी विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) ने कवायद तेज कर दी है। निर्माण को टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलते ही 336 करोड़ से निर्माण शुरू होगा। हल्द्वानी में एडीबी की परियोजना में शहर को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसके तहत पेयजल, सीवरेज और सड़कों का ट्रैफिक सिस्टम बेहतर किया जा रहा है, वहीं नैनीताल रोड में बहुउद्देश्यीय भवन प्रस्तावित है। यूयूएसडीए के परियोजना प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि बजट की मंजूरी मिलने के बाद एक माह में नमो भवन का निर्माण शुरू होगा।

