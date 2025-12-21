नैनीताल रोड पर थार से तांडव मचाने वाला स्टंटबाज, पुलिस ने सिखाया सबक- देखें वीडियो

संक्षेप: नैनीताल रोड पर थार से 360 डिग्री स्टंटबाजी एक युवक को भारी पड़ गई। पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी की स्टंटबाजी का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।

उत्तराखंड में सैलानियों की पसंदीदा जगह नैनीताल रोड पर थार से 360 डिग्री स्टंटबाजी चालक को भारी पड़ गई। जानलेवा स्टंटबाजी कर लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वाले कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। काली रंग की थार को सीज कर पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए परिवहन विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। पुलिस ने आरोपी की स्टंटबाजी का वीडियो भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है।

घटना गुरुवार देर रात की है। नैनीताल रोड पर एक थार काठगोदाम से आवास विकास के बीच जानलेवा स्टंट करते हुए आई। हद तो तब हो गई जब शहीद स्मारक के सामने पहुंचते ही थार चालक ने करतब दिखाते हुए भयावह स्टंट कर डाला और रांग साइड आकर दूसरी लेन में थार को घुमाने लगा। इससे कई वाहन चपेट में आने से बाल-बाल बचे। घटना वीडियो सामने आया, जिसे देखकर लोगों के रौंगटे खड़े हो गए।

इस घटनाक्रम को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने तस्वीर के साथ शनिवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। घटना का तत्काल एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश दिए। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने चालक ब्रह्मजोत सिंह निवासी उदयपुर, दौलतपुर हल्द्वानी को हिरासत में ले लिया। एसएचओ विजय सिंह मेहता ने बताया कि थार को सीज कर लिया है। चालक के डीएल को निलंबन की संस्तुति के लिए भेजा है।