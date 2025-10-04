nainital minor girl gives birth rape accused arrested hospital नाबालिग ने अस्पताल में दिया बच्ची को जन्म, मिठाई बांटने पहुंचा रेप आरोपी गिरफ्तार, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़nainital minor girl gives birth rape accused arrested hospital

नाबालिग ने अस्पताल में दिया बच्ची को जन्म, मिठाई बांटने पहुंचा रेप आरोपी गिरफ्तार

नैनीताल में 14 साल 10 महीने की नाबालिग छात्रा ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद दुष्कर्म का आरोपी युवक सूरज अस्पताल में मिठाई बांटते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नैनीतालSat, 4 Oct 2025 07:10 AM
share Share
Follow Us on
नाबालिग ने अस्पताल में दिया बच्ची को जन्म, मिठाई बांटने पहुंचा रेप आरोपी गिरफ्तार

नैनीताल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महज 14 साल 10 महीने की किशोरी ने शुक्रवार सुबह बीडी पांडे जिला अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। किशोरी एक स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है। पीड़िता के बच्ची को जन्म देने की जानकारी मिलने पर आरोपी भी अस्पताल पहुंच गया और मिठाई बांटने लगा। इधर, अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने आरोपी युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।

शुक्रवार सुबह लगभग पांच बजे एक महिला अपनी नाबालिग बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। जांच में डॉक्टरों को पता चला कि किशोरी गर्भवती है। अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। इस बीच किशोरी ने सामान्य प्रसव से बच्ची को जन्म दिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत का रहने वाला सूरज तीन साल पहले काम की तलाश में नैनीताल आया था और एक रेस्टोरेंट में काम करता है।

करीब दो साल पूर्व उसकी पहचान फेसबुक के जरिए किशोरी से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और आरोपी ने किशोरी का यौन शोषण किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। अस्पताल में किशोरी के बच्ची को जन्म देने की सूचना पर आरोपी भी पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक वहां मौजूद लोगों को मिठाई बांटने लगा। इसी बीच कोतवाल हेम पंत के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी सूरज को अस्पताल से दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा किया।

Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।