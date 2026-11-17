नैनीताल कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ में शिक्षक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; माफीनामा देकर छूटा
नैनीताल जिले के एमबीपीजी कॉलेज में बीएससी की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप पर सहपाठियों ने शिक्षक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले किया। माफीनामे के बाद आरोपी को छोड़ा गया।
नैनीताल जिले से बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एमबीपीजी कॉलेज में एक अतिथि शिक्षक पर बीएससी की छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया। सोमवार को इसकी जानकारी मिलने पर सहपाठियों ने आरोपी शिक्षक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली में शिक्षक के माफी मांगने पर छात्रा ने शिकायत वापस ले ली। पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया।
छात्रा ने आरोप लगाया कि तीन नवंबर को विभाग में जाते समय अतिथि शिक्षक ने उसकी पीठ और कमर पर बैड टच किया। दीपावली को देखते हुए उसने शिकायत नहीं की। सोमवार को कॉलेज पहुंची छात्रा ने सहपाठियों से घटना का जिक्र किया। इससे आक्रोशित सहपाठियों ने आरोपी शिक्षक को घेर लिया। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। छात्रों ने कॉलेज परिसर में दौड़ा-दौड़ाकर आरोपी शिक्षक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने छात्रों से शिक्षक को बचाया और उसे कोतवाली ले गई। वहीं छात्रा भी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची। छात्रा ने तहरीर देकर अतिथि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वहीं शिक्षक ने मामले में लिखित माफीनामा दिया और बैड टच के आरोपों को गलतफहमी बताया। शिक्षक के माफी मांगने पर छात्रा ने शिकायत वापस ले ली। एसएचओ विजय मेहता ने बताया कि छात्रा ने कार्रवाई कराने से इनकार किया है। एमबीपीजी के प्राचार्य प्रो. एनएस बनकोटी ने बताया कि मामले में विभागीय जांच की जाएगी।
हरिद्वार में 11 महीने की बच्ची से दुष्कर्म
हरिद्वार में 11 माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकीय जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर हालत के चलते बच्ची को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार, बिहार के भागलपुर निवासी युवक करीब 15 दिन पहले ही हरिद्वार आया था और बच्ची के परिवार के साथ रहकर एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। आरोपी परिवार के साथ रहते हुए बच्ची को खिलाता था। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
फर्जी डिग्री बनाने में प्रिंसिपल गिरफ्तार
रुड़की में मृतक आश्रित की नौकरी और पेंशन हड़पने के लिए फर्जी शैक्षिक दस्तावेज तैयार करने के मामले में पुलिस ने कलियर के शिव बाबा इंटर कॉलेज माजरीके प्रधानाचार्य एवं मालिक को गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि प्रधानाचार्य ने दो अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कॉलेज के रिकॉर्ड में हेराफेरी की। दूसरे छात्रों की अंकतालिकाओं पर फ्लूड लगाकर नाम बदले गए और फर्जी स्थानांतरण टीसी और अंकतालिकाएं तैयार की गई। पुलिस के अनुसार, 23 सितंबर 2025 को सिंचाई विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कालूराम यादव ने संदीप कुमार और सपना देवी के खिलाफ कोतवाली रुड़की में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि दोनों ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिए मृतक प्रकाश चंद की नौकरी और पेंशन हासिल करने के लिए धोखाधड़ी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक भजराम चौहान को सौंपी थी।
जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं
जांच में सामने आया कि संदीप कुमार और सपना देवी ने वर्ष 2013-14 में शिव बाबा इंटर कॉलेज माजरी से दसवीं की परीक्षा दी थी, लेकिन दोनों असफल रहे थे। विवेचना के दौरान संदीप कुमार की वर्ष 2012-13 की नौवीं कक्षा की अंकतालिका संदिग्ध मिली। यह अंकतालिका शिव बाबा इंटर कॉलेज से जारी दिखाई गई थी, जबकि जांच में पता चला कि तत्कालीन प्रधानाचार्य प्रदीप की चार मई 2012 को ही मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में उनकी ओर से अंकतालिका जारी किए जाने पर सवाल खड़े हो गए।
जांच में सामने आया कि पूर्व प्रधानाचार्य की मृत्यु के बाद से रविंद्र कुमार विद्यालय का संचालन कर रहा था। आरोप है कि उसने कॉलेज के अभिलेखों में छेड़छाड़ कर फर्जी टीसी और अंकतालिकाएं बनाईं। कोतवाली प्रभारी प्रदीप विष्ट ने बताया कि रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
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