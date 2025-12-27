Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़nainital leopard attack woman death dhari block talli deeni compensation forest department
नैनिताल में चारा काट रही महिला को जंगल में घसीट ले गया गुलदार, हमले में दर्दनाक मौत

नैनिताल में चारा काट रही महिला को जंगल में घसीट ले गया गुलदार, हमले में दर्दनाक मौत

संक्षेप:

नैनीताल के धारी ब्लॉक में मवेशियों के लिए चारा काट रही महिला को गुलदार ने हमला कर मार डाला; वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देकर क्षेत्र में पिंजरे और कैमरे लगा दिए हैं।

Dec 27, 2025 08:17 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, अमित पडलिया। नैनीताल
share Share
Follow Us on

खेत में मवेशियों के लिए चारा काटते समय गुलदार ने नैनीताल के ब्लॉक धारी के गांव तल्ली दीनी निवासी महिला को हमला कर मार डाला। महिला की पहचान 35 वर्षीय हेमा देवी पत्नी गोपाल सिंह के रूप में हुई। उसका शव घर से करीब चार किलोमीटर दूर क्षत-विक्षत हालत में मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को महिला घर के पास मवेशियों के लिए चारा काट रही थी। वहां घात लगाकर बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। महिला का शोर सुन परिजन लाठी-डंडे लेकर शोर मचाते हुए उसकी तरफ दौड़े। तब तक गुलदार हेमा को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। परिजनों ने इसकी सूचना लोगों, वन विभाग और पुलिस को दी। सर्च अभियान के दौरान घर से करीब चार किलोमीटर दूर हेमा का शव मिला। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। एसडीएम धारी अंशुल भट्ट ने बताया कि टीम के साथ पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। पीड़ित के परिवार को वन विभाग ने 10 लाख का मुआवजा दिया है। घटनास्थल पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटनास्थल के आसपास ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगाए जा रहे हैं।

धारी ब्लॉक के तल्लीदीनी क्षेत्र में हुई घटना ने बाद से क्षेत्र में माहौल गमगीन बना हुआ है। घटना के बाद से ही क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि वन विभाग को कई बार क्षेत्र में गुलदार के होने की सूचना दी गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच मृतका हेमा देवी के शव का घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम कराया गया।

शुक्रवार को घर के पास चारा काटते समय घात लगाए बैठे गुलदार ने हेमा देवी पर हमला कर दिया। जब तक परिजन हेमा देवी के पास पहुंच पाते, गुलदार हेमा देवी को घसीटता हुआ कई किमी दूर घने जंगल की तरफ निकल गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीण हेमा देवी को ढूंढने में सफल रहे। लगातार क्षेत्र में गुलदार की धमक बनी हुई है। वन विभाग को सूचना होने के बाद भी ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जिसका हर्जाना इस परिवार को भुगतना पड़ा। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। कहा कि कई बार सूचना देने के बावजूद विभाग ने क्षेत्र में सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए।

पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग

धारी में शुक्रवार को हुई घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक महिला के बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। पनेरू ने कहा बीते दिनों डीएफओ, मुख्य वन संरक्षक को क्षेत्र में गुलदार की धमक होने की सूचना दी गई थी। वन्यजीव के हमले को रोकने के लिए नैनीताल में मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में धरना भी दिया गया था। विभाग से पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है।

नैनीताल के डीएफओ आकाश गंगवार ने कहा कि जब तक वन्यजीव का पता नहीं चल जाता, तब तक टीम तैनात रहेगी। परिजनों ने गुलदार होने की बात कही है। परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है।

तल्लीदीनी के ग्राम प्रधान सतीश कुमार ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में गुलदार व अन्य वन्यजीवों का आतंक है। वन विभाग को कई बार सूचना भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग की लापरवाही के कारण ये दुखद घटना हुई है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।