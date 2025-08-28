नैनीताल के ऐतिहासिक ओल्ड लंदन हाउस में भीषण आग, पड़ोसी जिलों से मंगाई मदद; महिला की मौत

नैनीताल के ऐतिहासिक ओल्ड लंदन हाउस में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पड़ोसी जिलों से मदद मंगानी पड़ी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है।

नैनीताल के मल्लीताल में मोहनको चौराहे पर स्थित ऐतिहासिक ‘ओल्ड लंदन हाउस’ में बुधवार रात भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पूरे भवन को घेर लिया। आग बुझने के बाद इमारत में से एक शव मिला है। मंजर इतना खौफनाक था कि आग की लपटें देख कई लोग अपनी जान बचाने इधर-उधर भागते दिखे। वहीं, कई लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए धधक रहे भवन में जाकर वहां फंसे लोगों को बचाने का पूरा प्रयास किया।

मोहनको चौराहे पर रेस्टोरेंट संचालकों ने सामने पुराने भवन से आग की लपटें व धुआं उठते देखा। भवन के भीतर लोगों के होने की आशंका को देखते हुए रेस्टारेंट संचालक आसिफ अली, पवन जाटव ने अन्य युवकों के साथ भवन में घुसने का प्रयास किया। मगर धुएं व आग की लपटें उठने से वह कामयाब नहीं हो सके। हालांकि, कई लोग भवन के अंदर पहुंचे और कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल लाए। हालांकि एक महिला मकान में ही फंसी रह गई। देररात तक अफरा तफरी रही।

अल्मोड़ा, यूएसनगर से मंगाई मदद आग इतनी भयावह थी कि हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल सहित अल्मोड़ा, रानीखेत, ऊधमसिंह नगर से भी दमकल वाहन बुलाने पड़ गए। सेना और एयरफोर्स के अग्निशमन वाहन भी मौके पर बुला लिए गए। लोगों की मानें तो आग से पहले भवन से तेज धमाके की आवाज आई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।

बिजली आपूर्ति बंद, आसपास के मकान खाली कराए आग की घटना के बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी और आसपास के मकानों को खाली करा लिया। सूचना पर आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा, एडीएम विवेक राय, एडीम शैलेंद्र सिंह नेगी, एसडीएम नवाजिश खलीक, एसपी जगदीश चंद्रा, कोतवाल हेम चंद्र पंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और आग के कारणों की जांच के निर्देश दिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर टीम, सिविल पुलिस, जल संस्थान, यूपीसीएल, स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। बचाव कार्य में लगातार परेशानी आती रही। खाक हो चुकी बिल्डिंग से निकल रहे धुएं की वजह से रेस्क्यू टीमें भवन के अंदर नहीं जा सकीं। नैनीताल विधायक सरिता आर्या भी मौके पर मौजूद रहीं।