Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Nainital Forest Official Shot Dead Five Held Guilty Four Get Life Term
नैनीताल में वनकर्मी को गोली से उड़ाने में पांच दोषी करार, चार को उम्रकैद

नैनीताल में वनकर्मी को गोली से उड़ाने में पांच दोषी करार, चार को उम्रकैद

संक्षेप:

घटना 22 जून 2019 की आधी रात की थी। बौर नदी के पास महोला के जंगल में पेड़ काटकर लकड़ी की तस्करी की सूचना पर पहुंचे वनकर्मी को गोली मारी गई। कोर्ट ने पांच साल बाद चार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

Dec 24, 2025 09:06 am ISTGaurav Kala नैनीताल
नैनीताल जिले के कालाढूंगी थाना क्षेत्र में साढ़े पांच साल पहले वनकर्मियों पर फायरिंग के मामले में अदालत ने चार दोषियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस घटना में बीट वॉचर बहादुर सिंह की मौत हो गई थी, जबकि एक वनकर्मी घायल हुआ था।

एडीजीसी गिरिजा शंकर पांडे ने बताया कि घटना 22 जून 2019 की आधी रात की थी। कालाढूंगी थानाक्षेत्र में पड़ने वाली बरहैनी वन रेंज की टीम को सूचना मिली कि बौर नदी के पास महोला के जंगल में पेड़ काटकर लकड़ी की तस्करी हो रही है। वन रक्षक दीपक नेगी के नेतृत्व में बीट वॉचर बहादुर सिंह चौहान, महेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, मो.जान और बच्चू जंगल की ओर निकले। बरहैनी में प्लॉट संख्या एन-वन में पहुंचते ही वनकर्मियों ने आरोपियों की घेराबंदी कर दी थी।

इसी बीच कुछ लोग बाइकों से पहुंचे और वनकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में बीट वॉचर बहादुर सिंह के पेट और महेंद्र सिंह के पैर में गोली लग गई। वनकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की तो आरोपी फरार हो गए। आनन-फानन में बहादुर और महेंद्र को एसटीएच लाया गया था। जहां पोपपुरी, बाजपुर निवासी बहादुर सिंह की मौत हो गई थी।

मामले में वन रक्षक दीपक नेगी की तहरीर पर कालाढूंगी पुलिस ने लखविंदर निवासी बाजपुर समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में लखविंदर के अलावा तीन और आरोपियों के नाम सामने आए। मामला कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से 20 गवाह पेश किए।

घटना से संबंधित साक्ष्यों और गवाहों को देखते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी सविता चमोली की अदालत ने लखविंदर सिंह, करन सिंह निवासी हरसान, बाजपुर यूएसनगर व परमजीत सिंह व सूरज सिंह निवासी मडैया, हट्टू केलाखेड़ा, यूएस नगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
