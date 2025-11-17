Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Nainital Fearful Night Tension Grips Again Dog Pushed City to the Brink of Riots
बाहर गुस्साई भीड़ और घरों में कैद लोग; नैनीताल में 6 घंटे भय का माहौल, धार्मिक स्थल पर मिला था मांस

बाहर गुस्साई भीड़ और घरों में कैद लोग; नैनीताल में 6 घंटे भय का माहौल, धार्मिक स्थल पर मिला था मांस

संक्षेप: रविवार रात को शहर के सौहार्द्र पूर्ण माहौल में फिर तनाव नजर आया। कुछ बेकसूर भीड़ के हमले में निशाना बने। निजी-सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचा। सीसीटीवी से पता चला कि कैसे एक कुत्ते ने पूरा सिस्टम हिला दिया।

Mon, 17 Nov 2025 08:35 AMGaurav Kala नैनीताल
आठ फरवरी 2024 को हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में धार्मिक स्थल को कब्जा मुक्त कराने के दौरान हुई हिंसा ने पूरे शहर को अराजकता की आग में धकेल दिया था। 16 नवंबर की रात बरेली रोड स्थित एक धार्मिक स्थल पर कुत्ते द्वारा पशु के अवशेष को छोड़े जाने की घटना के बाद शहर ने फिर उसी तरह का तनावपूर्ण माहौल देखा। हालांकि पुलिस की सक्रियता और सख्ती के बाद तुरंत नियंत्रण में आ गई।

सांप्रदायिक सौहार्द्र के लिए पहचाने जाने वाले हल्द्वानी शहर में वनभूलपुरा कांड के बाद से छोटी-छोटी घटनाओं के दौरान तनाव की स्थिति बनती रहती है। आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग अपने राजनैतिक फायदे के लिए शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वनभूलपुरा कांड के दौरान हुई हिंसा में पूरा शहर झुलसा था। शहर में कई दिनों तक लगे कर्फ्यू ने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। रविवार रात को शहर के सौहार्द्र पूर्ण माहौल में फिर तनाव नजर आया। कुछ बेकसूर भीड़ के हमले में निशाना बने। निजी-सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचा।

आरोप है कि लोगों को चिन्हित कर उनके साथ मारपीट का प्रयास किया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के प्रदर्शनकारियों को स्थिति की वास्तविकता से अवगत कराया। बताया कि कुत्ते द्वारा पशु के अवशेष को धार्मिक स्थल के समीप लाया गया था। इसके बावजूद भीड़ शांत नहीं हुई और माहौल बिगड़ने लगा। ऐसे में पुलिस ने सख्ती कर भीड़ को लाठियों के बल पर खदेड़ा। कुछ को हिरासत में ले लिया। पुलिस समय रहते यदि मोर्चा नहीं संभालती तो हालात बिगड़ सकते थे।

एक कुत्ते ने हिलाया पूरा सिस्टम

बरेली रोड पर रविवार शाम की घटना ने पूरे नैनीताल जिले के प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया। उजाला नगर में अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैसल गया। लोग इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश मानकर विरोध करने लगे और पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तोड़फोड़ कर उतारु हो गए। पुलिस ने जब घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो सब हैरान हो गए। ये काम किसी इंसान का नहीं, एक कुत्ते का है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी में एक कुत्ता मुंह में पशु का अवशेष दबाए दिख रहा है। कुत्ता अवशेष को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुत्ता पशु के अवशेष को जंगल से लेकर आया था।

डीएम की सख्ती

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए है। पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को क्षेत्र में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। समरसता और सौहार्द को किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। घटना की जांच रूल ऑफ लॉ के मुताबिक की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को शहर के माहौल को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

हिंसा और अराजकता बर्दाश्त नहीं : आयुक्त

कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि घटना की जांच पारदर्शिता से की जाएगी। इस दौरान हिंसा और तोड़फोड़ को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि मौके पर कोई हिंसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक कुत्ता क्षेत्र में पशु के अवशेष छोड़कर गया है। इसकी जानकारी प्रदर्शनकारियों को दे दी गई है। क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में हैं।

सांप्रदायिक रंग देने वालों पर हो सख्त कार्रवाई: सुमित

विधायक सुमित हृदयेश ने बरेली रोड स्थित धार्मिक स्थल व आसपास हुई घटना की निंदा की है। कहा है कि एक क्षेत्र से प्राप्त समाचार के बाद अफवाहों का माहौल गर्म हो गया। कुछ तत्वों ने घटना को साम्प्रदायिक रंग देने का भी प्रयास किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी लोग शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। बताया कि पुलिस के पास संबंधित फुटेज और जरूरी साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनकी गहन जांच जारी है। मुझे विश्वास है कि पुलिस प्रकरण की तह तक जाकर सच्चाई को उजागर करेगी और घटना को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई करेगी।

