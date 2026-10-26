नैनीताल में FASTag से टोल वसूली शुरू, कितना देना होगा शुल्क; कैंची धाम में फिर जनसैलाब
नैनीताल में पहली बार फास्टैग से टोल वसूली शुरू हो गई है। बाहरी वाहनों के लिए 300 रुपए शुल्क निर्धारित रखा गया है। उधर, रविवार को कैंची धाम में फिर बड़ी संख्या में लोग दर्शन को पहुंचे।
योगिता तिवारी, नैनीताल
नैनीताल के प्रवेश द्वारों पर स्थापित लेक ब्रिज और बारापत्थर चुंगी पर फास्टैग सुविधा शुरू हो गई है। ऐसा करने वाली नैनीताल पालिका पूरे उत्तराखंड में पहली पालिका बन गई है। इस व्यवस्था से टोल वसूली की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। उधर, कैंची धाम में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन को दिनभर भक्तों का पहुंचना जारी रहा। करीब 15000 लोगों ने दर्शन किए।
पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि वर्तमान में दोनों चुंगियों पर फास्टैग, ऑनलाइन मशीन और मैनुअल तीनों माध्यमों से टोल शुल्क लिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर फास्टैग के जरिए वसूली की जा रही है। हालांकि, जिन वाहनों में फास्टैग की सुविधा नहीं है या किसी कारणवश इसके माध्यम से शुल्क नहीं कट पा रहा है, उनसे अन्य माध्यमों से टोल लिया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत एक वाहन का टोल काटने में तीन से पांच सेकंड का समय लग रहा है। इससे टोल वसूली में लगने वाले समय को कम करने के साथ ही वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिल रही है।
300 रुपये है टोल टैक्स
नैनीताल में कुछ समय पहले पालिका द्वारा चुंगियों पर लिए जाने वाले टोल टैक्स में बढ़ोतरी की थी। जिसके अनुसार, बाहरी राज्यों और उत्तराखंड के अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को 300 रुपये टोल चुकाना होना है। वहीं नैनीताल जिले के रजिस्टर्ड वाहनों के लिए ये शुल्क 200 रुपये निर्धारित है।
ऑटोमेटिक मोड में संचालित होगा फास्टैग
चुंगियों के ठेकेदार प्रतिनिधि बुद्धा राघव ने बताया, कि चुंगियों पर फास्टैग सुविधा शुरू कर दी गई है। वर्तमान में फास्टैग को ऑटोमेटिक मोड पर संचालित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी पालिका से उन वाहनों की लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिन्हें टोल टैक्स में छूट है। ये लिस्ट प्राप्त होने के बाद उन वाहनों का ब्योरा फास्टैग में फीड किया जाएगा, जिसके बाद फास्टैग का संचालन आटोमेटिक मोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया, कि वर्तमान में लोगों की मर्जी और सुविधा के अनुसार फास्टैग के साथ ही ऑनलाइन और मैनुअल तरीके से शुल्क वसूली की जा रही है।
नैनीताल में वीकेंड पर फिर लौटे सैलानी
अक्तूबर के शरुआती वीकेंड के बाद अब जाकर नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ उमड़नी शुरू हुई है। रविवार को सुबह से ही पर्यटन स्थलों में सैलानियों की खासी चहल-पहल दिखाई दी। हालांकि, सुबह और शाम को होटलों से चेकआउट के दौरान ही शहर की सड़कों पर कुछ जाम की स्थिति रही।
बता दें, कि दो अक्तूबर को गांधी जयंती और अन्य अवकाशों की वजह से लंबा वीकेंड बना था। जिसके चलते तीन दिन में डेढ़ लाख पर्यटक नैनीताल और कैंची धाम पहुंच गए थे। हालांकि, इसके बाद के दो वीकेंड पर शहर में सुनसानी छाई रही। इधर, रविवार को पर्यटकों की संख्या में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट के अनुसार, दीपावली तक बुकिंग सामान्य रहने की उम्मीद है।
कैंची धाम में 15 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
भवाली। कैंची धाम में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन को दिनभर भक्तों का पहुंचना जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 15 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने को शटल सेवा संचालित की गई।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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