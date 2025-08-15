नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का परिणाम सीलबंद, 18 अगस्त को हाईकोर्ट में होगा पेश
उत्तराखंड के नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के वोटों की गिनती पूरी हो गई है। चुनाव के नतीजे सीलबंद लिफाफे में रखे गए हैं। हाई कोर्ट में 18 अगस्त को चुनाव के नतीजे पेश किए जाएंगे।
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना पूरी कर अनंतिम परिणाम को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रख दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना ने बताया कि परिणाम को कोषागार में डबल लॉक के तहत रखा गया है। मतगणना के साथ ही तैयार हुई पुलिस रिपोर्ट और परिणाम 18 अगस्त को हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे।
नतीजे की घोषणा पर रोक
उन्होंने बताया कि मतों की गिनती शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई थी, लेकिन नतीजे की घोषणा फिलहाल रोक दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार परिणाम सीलबंद लिफाफे में भेजा जाएगा। उधर सरकार और जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व अन्य कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं।
कल हुआ था जमकर बवाल
गुरुवार को मतदान के दिन जिला पंचायत दफ्तर के बाहर भारी हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने हथियारों के बल पर उनके पांच जिला पंचायत सदस्यों का सरेआम अपहरण कर लिया। विरोध करने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक सुमित हृदयेश समेत कई नेताओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई भाजपा और पुलिस की मिलीभगत से हुई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग और डीएम ने दोबारा मतदान कराने की संभावना जताई थी, हालांकि अंतिम फैसला अब 18 अगस्त को ही साफ होगा।
