नैनीताल में दंपति अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके मिले, पहली बीवी की मौत के बाद थी दूसरी शादी
नैनीताल में व्यापार दंपति की मौत ने पुलिस को उलझा दिया है। दोनों अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके मिले। पुलिस का कहना है कि व्यापारी की पहली पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की थी।
नैनीताल जिले के हल्दूचौड़ में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग व्यापारी और उनकी पत्नी के शव घर में बने गोदाम में फंदे पर लटके मिले। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के साथ दोनों के शव पोस्टमार्टम को भेज दिए। दंपति की मौत की मामले को कर्ज से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि व्यापारी की यह दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है।
जानकारी के अनुसार, 72 वर्षीय रमेश दुम्का मुख्य बाजार क्षेत्र में पेंट और हार्डवेयर का व्यापार करते थे। बुधवार सुबह उनके परिजनों ने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम खोले तो यहां अलग-अलग कमरे में रमेश और उनकी 55 वर्षीय पत्नी कमला दुम्का के शव पंखे के कुंडे में लटके मिले। मामले की सूचना पर हल्दूचौड़ चौकी प्रभारी शंकर सिंह नयाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।
पुलिस भी उलझन में
स्थानीय लोग मानते हैं कि दंपति पिछले कुछ समय से अत्यधिक तनाव में थे। ऐसे में आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन अलग-अलग कमरों में शव मिलने से पुलिस भी उलझन में है। चर्चा यह भी है कि परिवार आर्थिक दिक्कतों की वजह से परेशान था। कर्ज का तकादा, सूदखोरी की आशंका भी है।
क्या वजह आ रही सामने
क्षेत्र में चर्चा है कि रमेश दुम्का पिछले कुछ समय से व्यापारिक नुकसान और परिवार की आर्थिक देनदारी का सामना कर रहे थे। इससे वह बहुत मानसिक तनाव में थे। इस संबंध में लालकुआं की सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। प्रथमदृष्टया दोनों की मौत, आत्महत्या प्रतीत हो रही है। साथ ही आसपास पूछताछ में पता चला कि रमेश दुम्का पर काफी कर्ज था। देर शाम दंपति का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
पहली पत्नी की हो चुकी है मौत
रमेश दुम्का की पहली पत्नी का देहांत कुछ वर्षों पहले हो गया था। पहली पत्नी से दो बेटी और बेटा है। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने दूसरी शादी कमला दुम्का से की थी। बुधवार सुबह रमेश और कमला के शव अलग-अलग कमरों से मिले।
