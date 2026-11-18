काम की बात: चाइना पीक पर ट्रेकिंग के नियम बदलेंगे, दोगुनी फीस और एंट्री का नया समय
Nainital China Peak: समुद्र तल से 2611 मीटर ऊंची प्रसिद्ध चाइना पीक की सैर अब महंगी होने जा रही है। विदेशी पर्यटकों की फीस दोगुना करने की तैयारी है। साथ ही दोपहर 3.30 बाद नो एंट्री होगी।
भानू जोशी, नैनीताल
Nainital China Peak: नैनीताल की प्रसिद्ध नैना पीक (चाइना पीक) की सैर अब विदेशी पर्यटकों के लिए महंगी होने जा रही है। वन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 रुपये करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके साथ ही नैना पीक जाने वाले दो अन्य रास्तों पर भी टिकट काउंटर बनाए जाएंगे।
बिहार निवासी छात्र के लापता होने के बाद वन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद चोटी पर जाने वाले पर्यटकों का पूरा रिकॉर्ड वन विभाग के पास रहेगा। साथ ही ट्रेकिंग के लिए शाम 3:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। समुद्रतल से करीब 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को करीब 3.50 किलोमीटर का ट्रैक तय करना पड़ता है।
कैमल्स बैक और चीना चुंगी से भी लेना होगा टिकट
वन विभाग के अनुसार, वर्तमान में नैना पीक जाने के लिए टांकी बैंड मार्ग पर ही टिकट काउंटर की व्यवस्था है। वहीं, चीना चुंगी मार्ग पर भी दिसंबर या अगले साल जनवरी से टिकट व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। यहां टिकट काउंटर बनाया जा चुका है। इस मार्ग से नैना पीक की दूरी करीब 2.80 किलोमीटर है। इसके अलावा शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कैमल्स बैक मार्ग पर भी टिकट काउंटर बनाने का सुझाव दिया गया है। इस मार्ग से नैना पीक की दूरी करीब छह किमी है।
दोपहर 3:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश
नैनीताल के नैना पीक पर ट्रेकिंग व रील बनाने वालों की भीड़ और दो रास्तों से बिना टिकट प्रवेश को देखते हुए वन विभाग सख्त हो गया है। छह नवंबर को दोस्तों संग घूमने गए छात्र के लापता होने की घटना के बाद, विभाग ने ट्रेकिंग का समय दोपहर 3:30 बजे तक निर्धारित करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद प्रवेश बंद रहेगा।
हर साल 30 हजार से अधिक पहुंचते हैं पर्यटक
वन विभाग के अनुसार, नैना पीक पर ट्रेकिंग और घूमने के लिए हर साल 30 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचते हैं। एक ही मार्ग पर टिकट काउंटर होने के कारण यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की वास्तविक संख्या का पता लगाना मुश्किल होता है। तीनों मार्गों पर टिकट काउंटर बनने से प्रत्येक पर्यटक का रिकॉर्ड विभाग के पास रहेगा। रेंजर ललित मोहन कार्की ने बताया कि नई व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
नए नियम से होम स्टे संचालक परेशान
वन्यजीव प्रेमी जिम कॉर्बेट के वर्ष 1915 में बसाए गए ऐतिहासिक गांव छोटी हल्द्वानी के होम स्टे संचालक सरकार के नए आदेश से परेशान हैं। निर्देशों के तहत नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हुए होम स्टे संचालकों को बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) के तहत पंजीकरण कराने या संचालन बंद करने को कहा गया है। इससे ग्रामीणों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।
संचालकों के अनुसार, वर्ष 2004 से यह गांव हेरिटेज ट्रेल के रूप में ईको टूरिज्म से जुड़ा है, जहां समुदाय आधारित पर्यटन के जरिए ग्रामीण परिवार पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराते हैं। हाल ही में पालिका विस्तार के तहत गांव को नगर पालिका में शामिल करने से उन पर नए नियमों का दबाव बनाया जा रहा है। संचालकों ने सरकार व पर्यटन विभाग से गांव के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए नए नियमों से छूट देने की मांग की है। इस दौरान दीपक शर्मा, राजकुमार पांडे, मोहन पांडे, गणेश कार्की, सतीश जोशी, प्रकाश नैनवाल, राकेश बेलवाल, तय्यब अंसारी आदि रहे।
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