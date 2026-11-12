सर्दियों में नैनीताल-मसूरी गर्म, नवंबर में 5 डिग्री तक चढ़ा पारा, मौसम का बदलता पैटर्न बड़ी वजह
सर्दियों के मौसम में नैनीताल और मसूरी में गर्मी बनी हुई है। नवंबर महीने में ही 5 डिग्री तक पारा चढ़ा हुआ है। देरी से सर्दी की वजह मौसम का बदलता पैटर्न है।
उत्तराखंड में मौसम के बदलते पैटर्न ने ठंड की रफ्तार सुस्त कर दी है। नवंबर के महीने में जहां पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी और हीटर-अलाव की जरूरत होती थी, वहां इस बार पहाड़ों की रानी मसूरी और सरोवर नगरी नैनीताल में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच गया है।
दिन में चटक धूप के कारण पर्यटक हल्के कपड़ों में घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं, मैदानी इलाकों में भी पारा 31 डिग्री के पार चल रहा है।
बदलते मौसम की क्या वजह
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम एवं कमजोर होने, हवा की गति धीमी रहने, पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी और तेज धूप के चलते तापमान में यह उछाल आया है। बारिश न होने से मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। हालांकि, सुबह-शाम और रात के समय हल्की ठंड जरूर महसूस हो रही है, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस तक ऊपर बना हुआ है।
देरी से सर्दी की दस्तक
मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी और हवाओं का रुख मैदानों की ओर होने से पारा गिरता है। लेकिन अभी तक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने एवं बारिश और बर्फबारी नहीं होने से ठंड में इजाफा नहीं हो पाया है। तापामन के बढ़ने के पीछे एक वजह यह है कि मौसम लगातार शुष्क बना है और धूप तेज निकल रही है।
पांच दिन का तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, 7 नवंबर को मसूरी का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री और सामान्य से 4 डिग्री अधिक, जबकि नैनीताल का 21.4 डिग्री और सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। 8 नवंबर को मसूरी में 18.7 डिग्री (सामान्य से 2 डिग्री अधिक) और नैनीताल में 20.9 डिग्री (3 डिग्री अधिक), 9 नवंबर को मसूरी में 21.3 डिग्री (5 डिग्री अधिक) और नैनीताल में 21.2 डिग्री (4 डिग्री अधिक), 10 नवंबर को मसूरी में 21.5 डिग्री (5 डिग्री अधिक) और नैनीताल में 20.9 डिग्री (3 डिग्री अधिक), जबकि 11 नवंबर को मसूरी में 20.9 डिग्री (4 डिग्री अधिक) और नैनीताल में 21.5 डिग्री (4 डिग्री अधिक) तापमान दर्ज किया गया।
देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में यह कमजोर पड़ रहा है। मौसम लगातार शुष्क बना है और तेज धूप खिली हुई है, इसीलिए तापमान बढ़ा है। 12, 13 और 14 नवंबर को पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं, जिसके बाद ही तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।
दून में धूप हुई कम, तापमान में गिरावट
दून में लगातार बढ़ रहा तापमान बुधवार को 2.4 डिग्री कम हो गया। हालांकि, बुधवार को दर्ज 28.8 डिग्री तापमान सामान्य से दो डिग्री ज्यादा रहा।
बीते मंगलवार को दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा यानी दस साल के रिकॉर्ड के साथ 31.2 डिग्री पहुंच गया था। उधर, मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि गुरुवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। 3200 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी हो सकती है।
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