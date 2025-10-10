लापरवाही की हद है! समय से नहीं पहुंचे पेपर, उत्तराखंड में परीक्षाएं करनी पड़ी स्थगित

नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) ने निदेशालय से अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी समय पर प्राप्त नहीं की। इसके बाद 17-18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को अब नवंबर में कराने का आदेश दिया।

माध्यमिक विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक गृह परीक्षाओं के आयोजन को लेकर नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) की लापरवाही सामने आई है। इस वजह से परीक्षा की तिथियों में बदलाव करना पड़ गया। आरोप है कि अफसरों ने निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराई गई प्रश्नपत्रों की सॉफ्ट कॉपी समय पर प्राप्त नहीं की। जिसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने लापरवाही मानते हुए दोनों सीईओ से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। कहा कि लापरवाहीबर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरों को अपने कार्य के प्रति सजग रहना बेहद आवश्यक है।

जानकारी के मुताबिक, अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए एससीईआरटी की ओर से प्रश्न पत्र की साफ्ट कॉपी हर साल तैयार की जाती है। इस बार में 17 अक्तूबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए साफ्ट कॉपी तैयार की गई। अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के सीईओ ने 8 अक्तूबर तक यह काफी देहरादून से प्राप्त नहीं की गई। अन्य जिलों के अफसरों ने यह पहले प्राप्त कर ली। बताया जाता है इन साफ्ट कॉपियों को प्रिंट कराकर जिला मुख्यालय से स्कूलों को भेजा जाता है। मामले में लापरवाही पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने 17 व 18 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर 10 व 11 नवंबर को करने का आदेश जारी किया है। जबकि शेष परीक्षाएं समय-सारणी के अनुसार होंगी। इधर नैनीताल जिले के मुख्य शिक्षाधिकारी गोविंद जायसवाल ने बताया कि उन्होंने मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को स्पष्टीकरण दे दिया है।