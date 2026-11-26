नैनीताल की आबोहवा बिगड़ी, धुंध की चादर में लिपटा शहर; प्रदूषण का स्तर बढ़ा
Nainital Air Pollution: नैनीताल शहर की आबोहवा बिगड़ गई है। बुधवार को शहर धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। शहर में एक्यूआई 70 से बढ़कर 110 तक पहुंच गया।
Nainital Air Pollution: सरोवर नगरी नैनीताल में आबोहवा बिगड़ गई है। बुधवार को वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई। शहर में दिनभर धुंध छाए रहने से वातावरण में धुंधलापन बना रहा। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 110 पहुंच गया, जबकि पीएम 2.5 का स्तर 48 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया। बीते दिनों की तुलना में प्रदूषण के स्तर में हुई बढ़ोतरी से शहर की हवा की गुणवत्ता प्रभावित नजर आई।
जानकारों के अनुसार, मौसम में नमी और हवा की धीमी रफ्तार के चलते वातावरण में कणों का जमाव बढ़ा, जिससे दिनभर धुंध जैसी स्थिति बनी रही। एक्यूआई डॉट इन के मुताबिक, बीते दिनों नैनीताल का एक्यूआई 71 दर्ज किया गया था, जबकि पीएम 2.5 का स्तर 18 से 21 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के बीच था। बुधवार को दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, एक्यूआई 110 होने के बावजूद वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही।
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के मौसम वैज्ञानिक डॉ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि वातावरण में नमी होने पर दिन में पहाड़ गर्म होने के साथ नमी के कण ऊपर उठने लगते हैं। ये कण भी पीएम 2.5 में शामिल किए जाते हैं, हालांकि इन्हें वास्तविक प्रदूषण नहीं माना जाता। इसके बावजूद इनका असर एक्यूआई और पीएम 2.5 के आंकड़ों पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि नमी और हवा की धीमी रफ्तार के दौरान ऐसी स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। शाम के समय इसमें कमी आने की संभावना रहती है।
हल्द्वानी में रफ्तार पर लगता रहा ब्रेक
शहर में बुधवार को यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई। मुख्य बाजार से लेकर नैनीताल रोड तक लगे जाम ने शहर की रफ्तार रोक दी। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात का दबाव बढ़ने से हालात बिगड़ते चले गए। सिंधी चौक, मुखानी चौराहा, नैनीताल बैंक चौराहा और मंगल पड़ाव समेत कई स्थानों पर वाहन रेंगे। मुख्य बाजार में आड़े-तिरछे खड़े चौपहिया वाहनों ने भी जाम की समस्या को और गंभीर कर दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत हाईवे किनारे नो पार्किंग में आड़े-तिरछे खड़े वाहनों ने शहर की रफ्तार रोकी। एसपी ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि इन दिनों शादियों के सीजन में वाहनों का एकाएक दबाव बढ़ गया है। हालांकि यातायात पुलिस इसे नियंत्रित कर रही है।
हरीशताल को पर्यटन के नक्शे पर लाने की तैयारी
ओखलकांडा की दूरस्थ ग्राम पंचायत हरीशताल को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ताल का सर्वे करने के साथ इसके सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या ने बताया कि हरीशताल प्राकृतिक झील है। विभाग का मानना है कि यदि यहां सुविधाएं विकसित कर दी जाएं तो यह क्षेत्र प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। इसके लिए ग्रामीणों से एनओसी ली जा रही है, जिसके बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। आर्या ने बताया कि विभाग हरीशताल में सौंदर्यीकरण के तहत ट्रेकिंग रूट, झील किनारे बेंच, स्ट्रीट लाइटें, साइन बोर्ड के साथ आसपास घरों को कुमाउनी शैली में होम स्टे के तौर पर बनाने पर काम करेगा। झील किनारे बैठने की व्यवस्था, ट्रेकिंग मार्ग और सूचना बोर्ड लगाने से सैलानियों को सुविधा मिलेगी।
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