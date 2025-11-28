Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Nainital admin announces new measures for weddings in Haldwani to avoid traffic jams
हल्द्वानी में शादियों के लिए नए नियम लागू, ट्रैफिक जाम से बचने को किन कामों पर रोक

हल्द्वानी में शादियों के लिए नए नियम लागू, ट्रैफिक जाम से बचने को किन कामों पर रोक

संक्षेप:

उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में शादियों के मौसम में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के कारण जगह-जगह लगने वाले जाम को देखते हुए पुलिस ने बारात के शुरू होने और आयोजन स्थल तक पहुंचने की दूरी केवल 200 मीटर तक सीमित करने सहित कई उपायों की घोषणा की है।

Fri, 28 Nov 2025 08:19 AMPraveen Sharma हल्द्वानी, पीटीआई
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के हल्द्वानी में शादियों के मौसम में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए नैनीताल जिले के अधिकारियों ने दिक्कतों से बचने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इन उपायों के तहत ट्रैफिक जाम से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से हो बारात को विवाह स्थल से ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक ही सीमित रखा जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी-बड़ी लाइटिंग झालर और तेज म्यूजिक इक्विपमेंट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

हाल के दिनों में हल्द्वानी में अलग-अलग सड़कों पर बारातों से जनता, छात्रों और बुज़ुर्गों को हुई काफी परेशानी को देखते हुए नैनीताल के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) मंजूनाथ टीसी ने गुरुवार को ये सख्त निर्देश जारी किए।

उन्होंने बताया कि बारात आयोजन स्थल से अधिकतम 200 मीटर तक सीमित रखी जाएगी ताकि यातायात बाधित नहीं हो तथा बारात को अनुशासित व सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जाएगा।

एसएसपी ने कहा कि पुलिस सभी शादी की जगहों पर करीब से नजर रखेगी और वेडिंग हॉल, डीजे और बड़ी लाइटिंग फिक्स्चर के साथ मीटिंग करके नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। मंजूनाथ ने कहा कि बारात में हाथ से पकड़ने वाली लाइटिंग की इजाजत होगी।

एसएसपी ने कहा कि लोकल पुलिस स्टेशन और चौकी इंचार्ज इन गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों के हिसाब से शादी समारोह करें और ट्रैफिक को ठीक रखने में मदद करें।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।