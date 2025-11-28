हल्द्वानी में शादियों के लिए नए नियम लागू, ट्रैफिक जाम से बचने को किन कामों पर रोक
उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में शादियों के मौसम में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के कारण जगह-जगह लगने वाले जाम को देखते हुए पुलिस ने बारात के शुरू होने और आयोजन स्थल तक पहुंचने की दूरी केवल 200 मीटर तक सीमित करने सहित कई उपायों की घोषणा की है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में शादियों के मौसम में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए नैनीताल जिले के अधिकारियों ने दिक्कतों से बचने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इन उपायों के तहत ट्रैफिक जाम से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से हो बारात को विवाह स्थल से ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक ही सीमित रखा जाएगा।
एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी-बड़ी लाइटिंग झालर और तेज म्यूजिक इक्विपमेंट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
हाल के दिनों में हल्द्वानी में अलग-अलग सड़कों पर बारातों से जनता, छात्रों और बुज़ुर्गों को हुई काफी परेशानी को देखते हुए नैनीताल के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) मंजूनाथ टीसी ने गुरुवार को ये सख्त निर्देश जारी किए।
उन्होंने बताया कि बारात आयोजन स्थल से अधिकतम 200 मीटर तक सीमित रखी जाएगी ताकि यातायात बाधित नहीं हो तथा बारात को अनुशासित व सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जाएगा।
एसएसपी ने कहा कि पुलिस सभी शादी की जगहों पर करीब से नजर रखेगी और वेडिंग हॉल, डीजे और बड़ी लाइटिंग फिक्स्चर के साथ मीटिंग करके नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। मंजूनाथ ने कहा कि बारात में हाथ से पकड़ने वाली लाइटिंग की इजाजत होगी।
एसएसपी ने कहा कि लोकल पुलिस स्टेशन और चौकी इंचार्ज इन गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों के हिसाब से शादी समारोह करें और ट्रैफिक को ठीक रखने में मदद करें।
