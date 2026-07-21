Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नैनी-दून एक्सप्रेस के फेरे हुए कम, हफ्ते में 5 दिन ही चलेगी, पूरा शेड्यूल

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

Naini Doon Express: रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि नैनी-दून एक्सप्रेस अब हफ्ते में पांच दिन ही चलेगी। शेड्यूल क्या होगा? जानें

नैनी-दून एक्सप्रेस के फेरे हुए कम, हफ्ते में 5 दिन ही चलेगी, पूरा शेड्यूल

रेलवे ने काठगोदाम-दून एक्सप्रेस(नैनी-दून एक्सप्रेस) के संचालन दिवसों में संशोधन किया है, जबकि नई चलाई जाने वाली रामनगर-देहरादून द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस पूर्व निर्धारित दिवसों पर नियमित संचालित होगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, काठगोदाम-देहरादून-काठगोदाम एक्सप्रेस (12092/12091) अब 3 अगस्त 2026 से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होगी। यानी यह ट्रेन अब बुधवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी।

ये भी पढ़ें:बारिश से तबाही: चारधाम यात्रा रोकी, मसूरी हाईवे धंसा, 2 की मौत; आज भी अलर्ट

पूरा शेड्यूल

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन का समय, मार्ग और कोच संरचना पहले की तरह ही रहेगा। वहीं रामनगर-देहरादून-रामनगर द्वि-साप्ताहिक (15310/15309) का नियमित संचालन 5 अगस्त 2026 से शुरू होगा। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को रामनगर से सुबह 5:50 बजे रवाना होकर काशीपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार होते हुए दोपहर 12:40 बजे दून पहुंचेगी। वापसी में देहरादून से दोपहर 3:55 बजे रवाना होगी और रात 11:30 बजे रामनगर पहुंचेगी। रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस में कुल 16 कोच लगाए जाएंगे। इनमें सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान, एसी द्वितीय, एसी तृतीय, एसी चेयरकार, सामान्य चेयरकार, लगेज कोच शामिल रहेंगे।

ये भी पढ़ें:अग्निवीरों को नौकरी की गारंटी, सेना के बाद 50 सेक्टरों में रोजगार; कब से शुरू

नैनीताल में विकसित होंगे बर्ड ट्रेल और ट्रैकिंग रूट

जिला पर्यटन विकास विभाग जिले में पर्यटन को नए आयाम देने की तैयारी में जुट गया है। विभाग का फोकस भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों के साथ-साथ ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र पर लाने पर रहेगा।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या ने बताया कि जिले में जल्द ही बर्ड ट्रेल और नए ट्रैकिंग रूट विकसित किए जाएंगे। पक्षी प्रेमियों के लिए विशेष बर्ड वॉचिंग ट्रेल तैयार किए जाएंगे, जबकि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैकिंग मार्ग भी विकसित होंगे। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक महत्व वाले अनछुए पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर वहां मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही पर्यटन विभाग की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर स्थानीय लोगों को होम-स्टे, गाइड और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

ड्राइवर न मिलने से जयपुर की एसी स्लीपर बस सेवा दिल्ली डायवर्ट की

काठगोदाम डिपो से प्रतिदिन शाम पांच बजे जयपुर के लिए संचालित होने वाली एसी स्लीपर बस सोमवार को चालक उपलब्ध न होने के कारण अपने निर्धारित रूट पर रवाना नहीं हो सकी।

बाद में बस को दोपहर दो बजे दिल्ली रूट पर संचालित कर दिया गया। बताया कि चालक की अनुपलब्धता के कारण जयपुर सेवा रद्द करनी पड़ी। टिकट बुक करा चुके यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। काठगोदाम डिपो के एआरएम गणेश पंत ने अनुबंधित सेवा प्रदाता को पत्र जारी कर कड़ी नाराजगी जताई है। कहा कि चालक उपलब्ध न होने के कारण बस सेवा प्रभावित होना गंभीर लापरवाही है। चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति हुई तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:नगर निगम कर्मचारी बन पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया, जेवर-नकदी लूट गए
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।