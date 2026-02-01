Hindustan Hindi News
‘हिमालय पुत्र’ नैन सिंह रावत: जिन्होंने माला जपते-जपते हिमालय और तिब्बत के रहस्यों को खोजा

नैन सिंह रावत की यात्राएं साहस और विज्ञान की मिसाल हैं। उन्होंने ब्रिटिश काल में हिमालय और तिब्बत के कई रहस्यों को दुनिया के सामने रखा था। वे 19वीं सदी के महान सर्वेक्षक और खोजकर्ता के रूप में विख्यात हैं।

Feb 01, 2026 01:40 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
आज 19वीं सदी के महान भारतीय खोजकर्ता, चित्रकार और सर्वेक्षक नैन सिंह रावत (21 अक्टूबर 1830 – 1 फरवरी 1882) की पुण्यतिथि है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जन्मे इस महान खोजकर्ता को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नैन सिंह रावत ने साहसिक अभियानों के जरिए भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

उन्हें हिमालय पुत्र की संज्ञा भी दी जाती है। नैन सिंह रावत ने हिमालय और तिब्बत के गहन और दुर्गम क्षेत्रों का नक्शा तैयार कर दुनिया को चौंका दिया था। ब्रिटिश भारत के समय, जब सीमित तकनीक और भारी जोखिम के बावजूद नक्शा तैयार करना असंभव सा लगता था, नैन सिंह रावत ने अपनी अद्वितीय तकनीक और साहस से इतिहास रचा।

माला जपते-जपते हिमालय-तिब्बत नापा

नैन सिंह रावत ने अपने सर्वेक्षण के दौरान प्रार्थना माला का इस्तेमाल किया, हर 100 कदम पर मोती आगे बढ़ाकर दूरी मापी। इस तरह वह हिमालय की ऊंचाइयों, खाइयों और तिब्बत की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सटीक नक्शा बनाने में सफल हुए। उनके इस अभिनव प्रयोग को इतिहासकार “माला जपते‑जपते रहस्य खोजने की तकनीक” के रूप में याद करते हैं। उन्होने ही सबसे पहले ल्हासा की स्थिति तथा ऊंचाई ज्ञात की और तिब्बत से बहने वाली मुख्य नदी त्सांगपो के बहुत बड़े भाग का मानचित्रण भी किया।

मानव जीपीएस के रूप में प्रसिद्ध

अपने मिशन में उन्होंने धार्मिक भिक्षु का भेष धारण किया, ताकि तिब्बती अधिकारियों को शक न हो। उनके पास धर्मचक्र और अन्य धार्मिक प्रतीकों के अंदर छुपी उपकरणों के माध्यम से नक्शे और दिशा मापने के यंत्र भी थे। इस चालाक और साहसिक तकनीक ने उन्हें “मानव GPS” के रूप में विश्वभर में प्रसिद्ध कर दिया।

नैन सिंह रावत की यात्राएं केवल साहस और विज्ञान की मिसाल नहीं हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक साधना, बुद्धिमत्ता और धैर्य से दुनिया के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। आज भी उनके नक्शे और रिकॉर्ड सर्वेक्षण जगत में कीमती धरोहर माने जाते हैं।

