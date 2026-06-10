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नाखून उखाड़े, पैरों में कीलें ठोंकीं; सवर्ण लड़की के प्यार में जान गंवाने वाले दलित लड़के से हैवानियत

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, टिहरी गढ़वाल
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Tehri Dalit Youth Death: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में दलित लड़के की मौत के मामले में पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने हत्या के एक दिन बाद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, कैसे ऊंची जाति की लड़की के परिवार वालों ने उनके बेटे को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। पिता ने गुहार भी लगाई है।

नाखून उखाड़े, पैरों में कीलें ठोंकीं; सवर्ण लड़की के प्यार में जान गंवाने वाले दलित लड़के से हैवानियत

Tehri Dalit Youth Death: “उसके हाथ-पैर के नाखूनों को प्लायर से खींचा गया। उसके पैरों में कील ठोंक दी गई। प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आईं...” एक पिता ने अपने बेटे को बुरी तरह टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में एक दलित लड़के की हत्या से जुड़ा है। पिता ने हत्या के एक दिन बाद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, कैसे ऊंची जाति की लड़की के परिवार वालों ने उनके बेटे को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। पिता ने गुहार लगाते हुए कहा- “मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे यहीं न्याय चाहिए। तभी मैं अपने बेटे का शव ले जाऊंगा।”

लड़की ने फोन करके मेरे बेटे को बुलाया था

न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, लड़का और लड़की करीब छह महीने से रिलेशनशिप में थे। रविवार रात को, पीड़ित को लड़की का फोन आया और उसने उसे प्रतापगढ़ ब्लॉक के खोलगढ़ में अपने गांव आने के लिए कहा। जब पीड़ित अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा, तो लड़की के घरवालों ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उनके साथ मार-पीट हुई। मृतक के परिवार ने अब टॉर्चर के गंभीर आरोप लगाए हैं।

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नाखून खींचे, पैरों में कीलें ठोंकी लिंग में चोटें…

  • पीड़ित के शरीर पर गहरी चोट के निशान हैं। उसकी पीठ, छाती और हाथ-पैरों पर जख्म हैं।
  • लड़के के हाथ-पैर के नाखूनों को प्लायर से खींचा गया है।
  • उसके पैरों में कीलें ठोंकी गईं।
  • उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें आईं।
  • पीड़ित और उसके दोस्त दोनों पर लाठियों से हमला किया गया।

पुलिस पर हमलावरों को गिरफ्तार न करने का आरोप

आपको बताते चलें कि इस मौत से टिहरी-गढ़वाल में बहुत हंगामा हुआ है। पीड़ित के परिवार और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों ने पुलिस पर हमलावरों को गिरफ्तार न करने का आरोप भी लगाया है। पिता ने यह भी कहा कि हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर है और अस्पताल में जमा हुए सभी लोगों ने इसे देखा है। लेकिन, फिर भी पुलिस को एक्शन नहीं ले रही है।

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पिता ने शव लेने से किया इंकार, बोले- यहीं न्याय चाहिए

परिवार ने शव लेने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक सभी हमलावर गिरफ्तार नहीं हो जाते। धनपाल लाल ने कहा, "जब तक सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, मैं यहां से शव नहीं ले जाऊंगा। इसके लिए चाहे चार दिन लगें या दस दिन। मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे यहीं न्याय चाहिए। तभी मैं अपने बेटे का शव ले जाऊंगा।"

दलित लड़का ऊंची जाति की लड़की से रिलेशनशिप में था

इस घटनाक्रम में मृतक की उम्र 18 साल थी। वह अनुसूचित जाति का था। वह एक ऊंची जाति के परिवार की नाबालिग बेटी के साथ रिलेशनशिप में था। टिहरी की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्वेता चौबे ने कहा- इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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