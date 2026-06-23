उत्तराखंड के गुरुद्वारे में चला आ रहा गतिरोध खत्म; बातचीत के बाद माने निहंग सिख, लंगर खाकर वापस गए
विवाद के खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से इस घटना को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया है, साथ ही बताया कि श्री हेमकुंड साहिब और श्री केदारनाथ धाम की तीर्थयात्राएं पूरी पुलिस निगरानी में सुचारू रूप से चल रही हैं।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नगरसु गुरुद्वारे में पिछले करीब चार दिन से चला आ गतिरोध निहंगों के परिसर खाली करते ही मंगलवार शाम को खत्म हो गया। अधिकारियों ने बताया कि गुरुद्वारे में निहंगों के जिस समूह ने नगरसु गुरुद्वारे में डेरा जमा रखा था, उन्होंने मंगलवार को पंजाब से आए निहंगों के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद परिसर खाली कर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारे में मौजूद समूह से मुलाकात की और परिसर खाली करवा लिया। पुलिस ने बताया कि नीचे उतरने से पहले निहंग सिखों की कर्णप्रयाग में हुई घटना में दूसरे पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग मान ली गई है और निष्पक्ष जांच के लिए दोनों मुकदमों को हरिद्वार जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है।
मामले के सुलझने के बाद मीडिया से बात करते हुए, पंजाब के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बाबा गरगज सिंह ने कहा, 'जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होतीं, वैसे ही लोगों की सोच भी अलग-अलग होती है। इन युवाओं ने आक्रामक सोच के कारण ऐसा व्यवहार किया और बेचैनी दिखाई, लेकिन वे हमारे ही बच्चे हैं। हमने बातचीत और समझाइश से मामला सुलझाया, जिसके बाद वे मान गए, आशीर्वाद लिया और चले गए।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिख परंपरा में हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा और कमजोरों की सुरक्षा के लिए होता है, न कि डराने-धमकाने के लिए।
उधर रुद्रप्रयाग के कलेक्टर विशाल मिश्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, 'गुरुद्वारा प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया। इसमें शामिल सभी लोग अब परिसर से चले गए हैं और स्थिति सामान्य हो गई है।' इस बारे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में निहंग सिखों को अपनी बाइक्स पर गुरुद्वारा परिसर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जबकि इस दौरान पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षित और व्यवस्थित वापसी में मदद करते दिखाई दे रहे हैं।
बता दें कि बदरीनाथ-राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग और गोचर के बीच स्थित नगरासू गुरुद्वारे में यह गतिरोध शनिवार 20 जून की शाम को उस समय शुरू हुआ था, जब तलवारों और भालों से लैस लगभग छह निहंग सिखों का एक जत्था वहां पहुंचा और गुरुद्वारा प्रबंधन से हुए विवाद के बाद छत पर चढ़ गया था। वे गुरुद्वारा की छत पर चढ़ गए थे और छत के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। यह मामला उत्तराखंड के कर्णप्रयाग शहर में 16 जून को हुई एक घटना के बाद चार निहंग सिखों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था।
इस बारे में जानकारी देते हुए रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक (SP) निहारिका तोमर ने बताया कि '20 जून को दोपहर 3:40 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को गुरुद्वारे के सेवादारों (वॉलंटियर्स) और वहां आए निहंग तीर्थयात्रियों के बीच विवाद की सूचना मिली थी। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने तुरंत बातचीत शुरू की। पिछले दो दिनों में तीन निहंग सुरक्षित नीचे आ गए थे, और आज पंजाब से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत करके मामले का अंतिम समाधान निकाला।'
नाराज निहंगों के जाने के बाद नागरासू गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार बेअंत सिंह ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस, मीडिया और स्थानीय जनता का धन्यवाद किया और कहा कि, 'भाइयों के बीच विवाद हो सकते हैं। हमने अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें शांतिपूर्वक पंजाब लौटने दिया जाए। प्रशासन ने हमारी बात मान ली और युवाओं को लंगर खिलाकर सम्मानपूर्वक गाड़ियों से वापस भेज दिया गया।' यह गतिरोध 16 जून को कर्णप्रयाग में हुई एक घटना के बाद शुरू हुआ था, जहां स्थानीय निवासियों और निहंगों के एक समूह के बीच मामूली विवाद हिंसक हो गया था।
आरोप है कि निहंगों ने तलवारें लहराईं, जिससे कुछ स्थानीय लोग घायल हो गए, जबकि एक निहंग सिख भी घायल हुआ। झड़प के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और चार निहंगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद सिख समुदाय के एक वर्ग ने मामले में पुलिस की एकतरफा कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई थी। जिसके बाद पुलिस ने विवाद को शांत करने के लिए विरोधी पक्ष के खिलाफ क्रॉस-FIR करने की निहंगों की मांग मान ली, और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए, कर्णप्रयाग घटना से संबंधित दोनों मामलों को हरिद्वार जिला पुलिस को सौंप दिया।
बता दें कि नागरासू में कुछ साल पहले बना यह गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तीर्थयात्रा पर आने-जाने वाले सिख श्रद्धालुओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जिला प्रशासन ने जनता से इस घटना को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया, साथ ही बताया कि श्री हेमकुंड साहिब और श्री केदारनाथ धाम की तीर्थयात्राएं पूरी पुलिस निगरानी में सुचारू रूप से चल रही हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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