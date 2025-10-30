Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Mystery over Uttarakhand teacher half burnt bodymother refused to take body 20 hours high voltage drama
उत्तराखंड में महिला टीचर की कमरे में अधजली लाश, मां ने भी मुंह मोड़ा; 20 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

संक्षेप: उत्तराखंड में शिक्षिका की अधजली लाश मिली थी। हत्या की गुत्थी का रहस्य अभी भी बना हुआ है। इस बीच मां ने शव लेने से इनकार कर दिया तो पड़ोसियों को दाह संस्कार करना पड़ा।

Thu, 30 Oct 2025 01:32 PMGaurav Kala रुद्रपुर
उत्तराखंड के रुद्रपुर में शिक्षिका सुषमा पंत की बंद घर में अधजली लाश मिली थी। पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराने में लगभग 20 घंटे का इंतजार करना पड़ा। सुषमा की मां और अन्य परिजन रुद्रपुर नहीं पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने पर बुधवार को उनकी मां केवल पोस्टमार्टम की औपचारिकता पूरी करने के लिए पहुंचीं, लेकिन उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया और वापस लौट गईं। पड़ोसियों ने सुषमा के शव का अंतिम संस्कार किया।

एसएसआई नवीन बुधानी ने बताया कि बुधवार को पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सुषमा का अपने परिजनों से बहुत कम संपर्क था। उसने अपने पिता के नाम पर कौशल्या फेस-2 में मकान खरीदा था और पहले अकेले रहती थी। बाद में उसके साथ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी अजय मिश्रा रहने लगा। कई वर्षों तक पड़ोसी अजय को सुषमा का पति समझते रहे। एसएसआई ने बताया कि प्रारंभ में सुषमा की मां पोस्टमार्टम के लिए भी आने को तैयार नहीं थीं, लेकिन समझाने पर बमुश्किल वे पहुंचीं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुषमा के पड़ोसी और सोसायटी अध्यक्ष सुरेंद्र गंगवार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार कराया।

जलने के कारण हुई थी शिक्षिका सुषमा की मौत

शिक्षिका सुषमा पंत की संदिग्ध हालात में मौत का मामला पूरी तरह उलझा हुआ नजर आ रहा है। सुषमा की मौत कैसे हुई, यह अब तक साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की गुत्थी को और उलझा दिया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जलना है। रिपोर्ट में गला दबाने या अन्य कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

घटना से खौफ में कॉलोनी के लोग

सोमवार को कौशल्या फेस-दो में शिक्षिका सुषमा पंत की अधजली लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस महिला के केयरटेकर अजय मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद से कौशल्या फेस दो के लोग आश्चर्य में हैं कि आखिर सुषमा की मौत हुई कैसे?

4 दिन से क्यों छटपटा रही थी सुषमा

पड़ोसियों का कहना था कि बीते चार दिन सुषमा परेशान थी। पड़सियों से मदद मांगकर अपनी मां से बात भी की थी। उनसे अपने मोबाइल से पुलिस को फोन भी किया था। इंदिरा चौक जाकर शिकायत दर्ज कराने की बात भी कह रही थी। पड़ोसियों ने कहा कि पहले सुषमा के गेट का ताला बंद नहीं होता था, लेकिन पड़ोसियों के सुषमा के संपर्क बढ़ाने के बाद केयरटेकर ने गेट में ताला लगाना शुरू कर दिया था।

सीओ ने डायरी समेत कई वस्तुएं कब्जे में लीं

बुधवार को सीओ रुद्रपुर प्रशांत कुमार ने मौका-मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सुषमा की डायरी और अन्य कुछ कॉपी और किताब आदि कब्जे में ली हैं। वहीं पुलिस ने सुषमा का मोबाइल भी बरामद किया था। इसमें कॉल डिटेल आदि की भी पुलिस जांच कर रही है।

Gaurav Kala

