रहस्यमयी बुखार का प्रकोप, उत्तराखंड में 15 दिन के भीतर 10 लोगों की मौत; इन दो जिलों में चिंता

Mysterious Fever: उत्तराखंड के दो जिलों अल्मोड़ा और हरिद्वार में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप है। अल्मोड़ा में 15 दिन के भीतर 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं, रुड़की में भी 3 लोगों की मौत की सूचना है। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है।

Mysterious Fever: उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। अल्मोड़ा और हरिद्वार में 15 दिन के भीतर 10 लोगों की मौत हो गई। अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक में वायरल फीवर के कारण पिछले दो हफ्तों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि हरिद्वार के रुड़की में मरने वालों की संख्या तीन है। इस बीमारी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य महकमे ने दोनों जिलों के सीएमओ को जांच के निर्देश दिए हैं।

क्या है यह वायरल फीवर मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वायरल फीवर के चलते अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में मरीज अस्पतालों में आम तौर पर प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरने के लक्षणों के साथ भर्ती हो रहे हैं और फिर उनकी मौत। इससे लोगों में दहशत फैल गई है। ताजा मामला शुक्रवार का है, जब बिबड़ी गांव के 70 वर्षीय गंगा दत्त जोशी की तेज बुखार से मौत हो गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, कई गांवों में बुखार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिबड़ी गांव के निवासी गणेश पांडे ने बताया कि गांव को धौलादेवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ने वाली सड़क पिछले एक महीने से क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद है। इसी वजह से मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। दो दिन पहले गांव के मदन राम की भी वायरल बुखार से मौत हो गई थी। उन्हें अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में भर्ती किया गया था और हल्द्वानी रेफर किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इससे पहले जागेश्वर की आशा कार्यकर्ता हंसी भट्ट, खेती गांव के पंडित शैलेंद्र पांडे और नैनी बजेला के गोविंद सिंह खानी की भी इलाज के दौरान प्लेटलेट्स तेजी से गिरने के बाद मौत हो चुकी है।

जांच के आदेश स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने अल्मोड़ा और हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा के CMO को धौलादेवी में जांच टीम भेजने का आदेश दिया गया है, जो मरीजों का तत्काल उपचार करेगी और परीक्षण के लिए नमूने इकट्ठे करेगी।