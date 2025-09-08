जीजा ने अपने दोनों बच्चों को मार डाला है, पुलिस पहुंची तो मामला कुछ और निकला

पुलिस कंट्रोल रूम पर एक महिला के भाई ने फोन करके कहा कि उसके जीजा ने अपने दोनों बच्चों को मार डाला है। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची तो हक्की-बक्की रह गई, क्योंकि मामला ही कुछ और निकला।

रविवार रात देहरादून पुलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला के भाई ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उसके जीजा ने दोनों बच्चों की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप बच गया। आनन फानन में कई थानों की पुलिस को अलर्ट किया गया। हालांकि जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मामला ही कुछ और निकला।

मामला देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के चंद्रबनी इलाके का है। मामला दंपति के आपस में झगड़े का था। इसमें पति ने शराब पी रखी थी। महिला ने डर के मारे अपने भाई को गलत सूचना दे दी। जो उसके भाई से पुलिस को मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। इतना ही नहीं बच्चों पर किसी तरह का कोई हमला भी नहीं किया गया था।

इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि महिला की अपने भाई को दी गई गलत सूचना के कारण कंट्रोल रूम में यह सूचना पहुंची। जिससे हड़कंप वाली स्थिति बनी।